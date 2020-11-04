В крупнейший ТРЦ Житомира пришли с проверкой: грубые нарушения карантина не обнаружены

В Житомире 3 ноября специальная мобильная группа проверила соблюдение карантинных требований в торгово-развлекательном центре «Глобал UA».
По информации мэрии
, в состав группы вошли: представители Госпродпотребслужбы, исполкома, департамента экономического развития, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и управления по связям с общественностью.
«Проверкой установлено, что в ТРЦ «Глобал UA» в целом придерживаются рекомендаций, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача №17 от 09.05.2020, по организации противоэпидемических мероприятий при торговле продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», - сообщает городской совет.
Отмечается, что при входе в ТРЦ осуществляется температурный скрининг всех посетителей заведения, на время посещения все работники и посетители находились в защитных масках.
«Субъекты хозяйствования обеспечили размещение информационных материалов по недопущению распространения COVID-19. Для посетителей и работников во всех заведениях торговли организованы места для обработки рук с использованием антисептических средств. Температурный скрининг работников отражается в соответствующем журнале. В посещенных заведениях торговли осуществляется уборка соответствии с установленными санитарными нормами», - информирует мэрия о результатах проверки.
Фото: городской совет
Руководству предприятий торговли, в которых не обозначено социальное дистанцирование в 1,5 м, не ведется учет уборки, не обустроены места для утилизации использованных масок и перчаток, были предоставлены соответствующие разъяснения о необходимости устранения этих недостатков.
Также среди работников предприятий торговли и посетителей ТРЦ были распространены листовки информационно-предупреждающего характера.
И хотя по сообщению горсовета грубых нарушений в ходе проверки не обнаружили, 4 ноября стало известно
, что в «Глобал UA» кафе больше не принимают клиентов. Общепит работает только на доставку и на вынос, некоторые заведения полностью остановили свою работу.
Фото: FreshNews
Забыл когда у меня в последний раз температуру при входе меряли. Хотя бываю там стабильно 1-2 раза в неделю. Процентов 40-50 людей, в том числе и продавцов без масок. На кассах ни о каких 1,5м и речи не идет.