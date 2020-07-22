Почти 1300 жителей Житомирщины вылечились от COVID-19: еще 310 продолжают бороться с вирусом

За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 25 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию 22 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1 634 жителя Житомирской области.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано:
Переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 289 пациентов
- г. Житомир - 547, из которых 9 новых случаев;
- Житомирский район - 209, из них 5 новых случаев;
- Коростенский район - 158;
- Любарский район - 133;
- Бердичевский район - 140, из них 5 новых случаев.
, у 23-х из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.
Случаи выздоровления в течение суток зафиксированы:
- Житомир - 14;
- Житомирский район - 5;
- Коростышевский район - 1;
- Попельнянский район - 3.
От осложнений, вызванных вирусом COVID-19, от начала пандемии умерли 35 пациентов.