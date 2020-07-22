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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 22 » 09:46:06

Почти 1300 жителей Житомирщины вылечились от COVID-19: еще 310 продолжают бороться с вирусом

Сегодня, 09:55:06 475 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 1300 жителей Житомирщины вылечились от COVID-19: еще 310 продолжают бороться с вирусом

 За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 25 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию 22 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1 634 жителя Житомирской области.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано:
 
  • г. Житомир - 547, из которых 9 новых случаев;
  • Житомирский район - 209, из них 5 новых случаев;
  • Коростенский район - 158;
  • Любарский район - 133;
  • Бердичевский район - 140, из них 5 новых случаев.

Переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 289 пациентов, у 23-х из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.

Случаи выздоровления в течение суток зафиксированы:
 
  • Житомир - 14;
  • Житомирский район - 5;
  • Коростышевский район - 1;
  • Попельнянский район - 3.

От осложнений, вызванных вирусом COVID-19, от начала пандемии умерли 35 пациентов.
Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:57:20, Сегодня [Материал]
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