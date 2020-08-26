Не дошла 200 метров домой: на Житомирщине жестоко убили мать двоих детей. ВИДЕО

В селе Ярунь Житомирской области на днях нашли тело женщины. По заключению специалистов, смерть наступила в результате удушения. Женщина оказалась местной жительницей, 39-летним библиотекарем.
Селяне же уверяют, что знают вероятного убийцу и отмечают, что это уже не первое его преступление, говорится в сюжете ТСН.
Погибшая Юлия Алексеева в тот вечер была в сельском кафе с подругами. Домой пошла пешком, сама, однако не дошла до своего дома 200 метров. Ее бездыханное тело на дороге нашел сосед, который шел на рассвете на работу.
"Я даже не поверила что она, знаю что ее шлепанцы, но в голове не укладывается, так зверски, там лица нет", - рассказала очевидец Лиля Дидковская.
Сестра погибшей Инна Григорчук говорит, что убийца Юлии ничего не забрал: "У нее была сумочка, в сумочке было 250 грн, которые она перед этим снимала с банкомата. Был телефон, карточка банковская, все в сумочке".
Люди уверены, что к преступлению причастен подросток. В полиции говорят, что его допросили. Он действительно в тот вечер был в том же кафе, что и библиотекарь. В другой компании праздновал 17-й день рождения. С женщиной они даже разговаривали, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. И, вероятно, шли домой по той же улице.
"Рассматриваем несколько версий и в одной из версий подозревается данное лицо. Это соседи. Они живут недалеко друг от друга, это одна дорога. Но понимаете, что это не является прямым доказательством", - сообщил заместитель начальника ГУ НП в Житомирской области Артем Лисогор.
В полиции говорят, что с места убийства собрали много доказательств. Теперь всем надо ждать результатов экспертиз. У убитой Юлии Алексеевой остались муж и двое детей 10 и 14 лет.