COVID-19 в Житомирской области: количество активных больных превысило 3,5 тысячи

"Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли: пятеро жителей г. Житомира - четверо мужчин в возрасте 84, 56, 56 и 61 год и 84-летняя женщина, двое жителей Емильчинского района - 57-летний мужчина и 65-летняя женщина; 73-летняя жительница Житомирского района, двое жителей Малинского района - две женщины в возрасте 56 и 59 лет; 78-летняя жительница Народичского района; 64-летний житель Новоград-Волынского района", - информирует ЦОЗ.