COVID-19 в Житомирской области: количество активных больных превысило 3,5 тысячи

В Житомирской области за прошедшие сутки, 11 октября, подтверждено 138 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр
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С начала года всего подтверждено 8 464 случая в области, из них выздоровели 4 632 человека. Активных больных COVID-19 - 3 683.
В течение выходных было сообщено о еще 12 летальных случаев. Такие данные приводит областной центр общественного здоровья.
"Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли: пятеро жителей г. Житомира - четверо мужчин в возрасте 84, 56, 56 и 61 год и 84-летняя женщина, двое жителей Емильчинского района - 57-летний мужчина и 65-летняя женщина; 73-летняя жительница Житомирского района, двое жителей Малинского района - две женщины в возрасте 56 и 59 лет; 78-летняя жительница Народичского района; 64-летний житель Новоград-Волынского района", - информирует ЦОЗ.
С начала эпидемии в Житомирской области зарегистрировано 149 летальных случаев от COVID-19.