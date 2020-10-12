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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 12 » 11:56:54

COVID-19 в Житомирской области: количество активных больных превысило 3,5 тысячи

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COVID-19 в Житомирской области: количество активных больных превысило 3,5 тысячи

 В Житомирской области за прошедшие сутки, 11 октября, подтверждено 138 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

С начала года всего подтверждено 8 464 случая в области, из них выздоровели 4 632 человека. Активных больных COVID-19 - 3 683.

В течение выходных было сообщено о еще 12 летальных случаев. Такие данные приводит областной центр общественного здоровья.
 

"Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли: пятеро жителей г. Житомира - четверо мужчин в возрасте 84, 56, 56 и 61 год и 84-летняя женщина, двое жителей Емильчинского района - 57-летний мужчина и 65-летняя женщина; 73-летняя жительница Житомирского района, двое жителей Малинского района - две женщины в возрасте 56 и 59 лет; 78-летняя жительница Народичского района; 64-летний житель Новоград-Волынского района", - информирует ЦОЗ.


С начала эпидемии в Житомирской области зарегистрировано 149 летальных случаев от COVID-19.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 17:22:20, Сегодня [Материал]
0

люди пожинают плоды своей беспечности. Основной разносчик заразы это переполненные маршрутки. Сегодня видел утром 44 маршрутка забита под завязку ехала. Зайдет один больной и опа. Почему никто не контролирует перевозчиков.
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