Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Общество. COVID-19 болеют почти 3,5 тысячи житомирян: официальная статистика на 30 ноября - 30 Ноября 2020