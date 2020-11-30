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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 30 » 11:37:00

COVID-19 болеют почти 3,5 тысячи житомирян: официальная статистика на 30 ноября

Вчера, 11:40:00 888 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 болеют почти 3,5 тысячи житомирян: официальная статистика на 30 ноября

 По состоянию на 30 ноября в Житомирской области выявлено 10 662 активных больных COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья.

Больше всего больных в городе Житомир (3471 человек), Житомирском (952 человека), Бердичевском (823 человека) и Новоград-Волынском районе (805 человек).

За минувшие сутки в Житомирской области подтвержден 321 новый случай, 194 человека выздоровели. С начала года всего подтверждено 29 911 случаев в области, из них выздоровели 18 752 человека.

За выходные от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 19 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 497 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными коронавирус и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 43,8% коек.
 

Статистика на 30 ноября

Тэги: Житомир, коронавирус, статистика
Комментариев: 1
Mira
1 Irina (Mira)   • 16:42:13, Вчера [Материал]
-1

Уже показали статистику Степанову по кислородным точкам в областной. Это фикция а не статистика.
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