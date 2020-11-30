COVID-19 болеют почти 3,5 тысячи житомирян: официальная статистика на 30 ноября

По состоянию на 30 ноября в Житомирской области выявлено 10 662 активных больных COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной центр общественного здоровья
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Больше всего больных в городе Житомир (3471 человек), Житомирском (952 человека), Бердичевском (823 человека) и Новоград-Волынском районе (805 человек).
За минувшие сутки в Житомирской области подтвержден 321 новый случай, 194 человека выздоровели. С начала года всего подтверждено 29 911 случаев в области, из них выздоровели 18 752 человека.
За выходные от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 19 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 497 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными коронавирус и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 43,8% коек.
Статистика на 30 ноября