Почти 800 житомирян сейчас болеют COVID-19 – официальная статистика

В Житомирской области по состоянию на 26 января 2 721 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике
, в Житомире сейчас болеют коровирусом 773 человека.
За прошедшие сутки подтверждено всего 20 новых случаев, 418 человек выздоровели.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 5 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 732 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 21,59% коек.
Статистика на 26 января