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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 26 » 10:54:55

Почти 800 житомирян сейчас болеют COVID-19 – официальная статистика

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Почти 800 житомирян сейчас болеют COVID-19 – официальная статистика

 В Житомирской области по состоянию на 26 января 2 721 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире сейчас болеют коровирусом 773 человека.

За прошедшие сутки подтверждено всего 20 новых случаев, 418 человек выздоровели.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 5 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 732 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 21,59% коек. 
 

Статистика на 26 января


Тэги: статистика, коронавирус
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