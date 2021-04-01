В Житомирской области за сутки более тысячи новых COVID-больных

В Житомирской области за минувшие сутки зафиксировали 1037 новых больных коронавирусом. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
По состоянию на 1 апреля на Житомирщине 19106 активных больных
. Наибольшее количество: в Житомире (6131), Новоград-Волынском (2548), Бердичеве (1278), Житомирском районе (1314).
В течение суток 254 человека выздоровели.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 13 летальных случаев, 5 из них – в Житомире.
С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1215 жителей Житомирской области.
В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 67,54% коек
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