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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 1 » 10:35:17

В Житомирской области за сутки более тысячи новых COVID-больных

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В Житомирской области за сутки более тысячи новых COVID-больных

 В Житомирской области за минувшие сутки зафиксировали 1037 новых больных коронавирусом. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

По состоянию на 1 апреля на Житомирщине 19106 активных больных. Наибольшее количество: в Житомире (6131), Новоград-Волынском (2548), Бердичеве (1278), Житомирском районе (1314).

В течение суток 254 человека выздоровели.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 13 летальных случаев, 5 из них – в Житомире.

С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1215 жителей Житомирской области.

В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 67,54% коек.

Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус
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