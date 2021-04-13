Арабская компания хочет добывать в Житомирской области бурый уголь

Арабская компания заинтересована начать в Житомирской области добычу бурого угля. Речь идет о добыче и переработке угля, а также изготовлении из этого сырья органических минеральных удобрений.
По информации председателя ОГА, стоимость проекта более 1,5 млн долларов.
"Сегодня был очень предметный разговор с руководителем арабской компании "AAZ TRADING CO" Махфудом Саадом. Предметом обсуждения стала реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью более $1,5 млн. Речь идет о добыче и переработке бурого угля", - сообщил на своей странице в соцсети Виталий Бунечко.
В ОГА отмечают, что для Украины залежи бурого угля являются бесперспективными с точки зрения использования их в качестве топлива.
"Однако они могут пригодиться для создания вертикально интегрированной компании из нескольких предприятий, которая сможет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью для нужд аграриев из Украины, ЕС и арабских стран"
, – говорит глава ОГА.
Сейчас инвесторам необходима поддержка в решении земельных вопросов.
Справка
"Участок, который необходим для геологического исследования и добычи бурого угля сейчас не имеет окончательно определенного владельца. Предприятия, которые им владели, были ликвидированы в процессе реструктуризации. Следовательно должны совместно поработать с инвестором и государственными органами, чтобы оформить все документы как положено и предоставить компании возможность начать реализацию проекта уже в этом году", - добавил Бунечко.
: в Украине залежи бурого угля сосредоточены в Днепровском буроугольном бассейне. В Житомирской области значительные залежи находятся в Коростышевском месторождении. Бурый уголь используют преимущественно для сжигания на ТЭС, как бытовое топливо, в меньших масштабах - для брикетирования, газификации, производства углещелочных реагентов и монтан-воска. В Германии бурый уголь используется для получения металлургического кокса (коксобрикетов).