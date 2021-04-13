Арабская компания хочет добывать в Житомирской области бурый уголь

"Сегодня был очень предметный разговор с руководителем арабской компании "AAZ TRADING CO" Махфудом Саадом. Предметом обсуждения стала реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью более $1,5 млн. Речь идет о добыче и переработке бурого угля", - сообщил на своей странице в соцсети Виталий Бунечко .

"Участок, который необходим для геологического исследования и добычи бурого угля сейчас не имеет окончательно определенного владельца. Предприятия, которые им владели, были ликвидированы в процессе реструктуризации. Следовательно должны совместно поработать с инвестором и государственными органами, чтобы оформить все документы как положено и предоставить компании возможность начать реализацию проекта уже в этом году", - добавил Бунечко.