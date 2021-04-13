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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 13 » 12:42:18

Арабская компания хочет добывать в Житомирской области бурый уголь

Вчера, 13:11:18 1453 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Арабская компания хочет добывать в Житомирской области бурый уголь

 Арабская компания заинтересована начать в Житомирской области добычу бурого угля. Речь идет о добыче и переработке угля, а также изготовлении из этого сырья органических минеральных удобрений.

По информации председателя ОГА, стоимость проекта более 1,5 млн долларов.
 

"Сегодня был очень предметный разговор с руководителем арабской компании "AAZ TRADING CO" Махфудом Саадом. Предметом обсуждения стала реализация масштабного инвестиционного проекта стоимостью более $1,5 млн. Речь идет о добыче и переработке бурого угля", - сообщил на своей странице в соцсети Виталий Бунечко.




В ОГА отмечают, что для Украины залежи бурого угля являются бесперспективными с точки зрения использования их в качестве топлива.

"Однако они могут пригодиться для создания вертикально интегрированной компании из нескольких предприятий, которая сможет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью для нужд аграриев из Украины, ЕС и арабских стран", – говорит глава ОГА.

Сейчас инвесторам необходима поддержка в решении земельных вопросов.
 

"Участок, который необходим для геологического исследования и добычи бурого угля сейчас не имеет окончательно определенного владельца. Предприятия, которые им владели, были ликвидированы в процессе реструктуризации. Следовательно должны совместно поработать с инвестором и государственными органами, чтобы оформить все документы как положено и предоставить компании возможность начать реализацию проекта уже в этом году", - добавил Бунечко. 


Справка: в Украине залежи бурого угля сосредоточены в Днепровском буроугольном бассейне. В Житомирской области значительные залежи находятся в Коростышевском месторождении. Бурый уголь используют преимущественно для сжигания на ТЭС, как бытовое топливо, в меньших масштабах - для брикетирования, газификации, производства углещелочных реагентов и монтан-воска. В Германии бурый уголь используется для получения металлургического кокса (коксобрикетов). 
Тэги: Житомирщина, добыча, уголь, арабы
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