Житель Житомира создал сеть подпольных игорных залов: ему объявили подозрение

В Житомире преступная группа создала сеть подпольных игорных заведений. Главарю банды и двум соучастникам сообщено о подозрении в организации азартных игр. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
"По данным следствия, житель города Житомира, 1973 года рождения, организовал и обеспечил функционирование в Житомире нескольких игорных заведений, в которых незаконно предоставлялись услуги по доступу к азартным играм с помощью компьютерной техники через Интернет", - информирует ведомство.
К преступной деятельности были привлечены еще двое житомирян, которые выполняли роль администраторов-кассиров.
"Во время санкционированных обысков в игорных заведениях обнаружено и изъято более полусотни единиц компьютерной техники, денежные средства на сумму 88 тыс. грн, черновые записи с оборотом незаконно полученной прибыли"
, - добавляет прокуратура.
На изъятую технику и денежные средства наложен арест. Продолжается досудебное расследование, которое проводит Управление СБУ в области.