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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 30 » 10:27:07

Житель Житомира создал сеть подпольных игорных залов: ему объявили подозрение

Сегодня, 10:28:52 795 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомира создал сеть подпольных игорных залов: ему объявили подозрение

 В Житомире преступная группа создала сеть подпольных игорных заведений. Главарю банды и двум соучастникам сообщено о подозрении в организации азартных игр. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"По данным следствия, житель города Житомира, 1973 года рождения, организовал и обеспечил функционирование в Житомире нескольких игорных заведений, в которых незаконно предоставлялись услуги по доступу к азартным играм с помощью компьютерной техники через Интернет", - информирует ведомство.


К преступной деятельности были привлечены еще двое житомирян, которые выполняли роль администраторов-кассиров.

"Во время санкционированных обысков в игорных заведениях обнаружено и изъято более полусотни единиц компьютерной техники, денежные средства на сумму 88 тыс. грн, черновые записи с оборотом незаконно полученной прибыли", - добавляет прокуратура.

На изъятую технику и денежные средства наложен арест. Продолжается досудебное расследование, которое проводит Управление СБУ в области.
Тэги: Житомир, игорный бизнес
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Комментариев: 1
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 13:55:33, Сегодня [Материал]

От ЖитомирА...................
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