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Новый дом: в Житомире построили жилье для деток-сирот. ФОТО

Сегодня, 17:45:56 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый дом: в Житомире построили жилье для деток-сирот. ФОТО

 В Житомире в переулке Эвелины Ганской завершили строительство двух детских домов семейного типа. Поэтому, вскоре 20 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новый дом.

В городском совете сообщили, что дома возводились и оборудовались при поддержке БФ «Міст  в життя» из Германии под руководством Вильгельма Шрёдера. Земельные участки под строительство предоставлены решением сессии Житомирского городского совета.

Общая площадь каждого дома - 290 кв. м. Семьи будут проживать здесь в лучших условиях: современная планировка, внешнее утепление, пол с подогревом, качественная мебель, бытовые приборы и др.

За средства местного бюджета вблизи заасфальтировали дорогу. На территории вскоре обустроят и детскую площадку с тренажерами и зоной отдыха для детей микрорайона.

Новые дома совсем скоро будут переданы новосозданным семьям. После заселения семей в дома еще два ДДСТ присоединятся к списку детских домов семейного типа, функционирующих в Житомире. Теперь их будет 9.

По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, немецкий фонд будет строить в нашем городе еще один ДДСТ: сессия горсовета уже дала разрешение на разработку землеустройства.

Сегодня на учете службы по делам детей находится 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Почти 93% детей устроены в семейные формы воспитания.




















 

Фото: ЖГС
Тэги: детский дом, Житомир, ДДСТ
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