Новый дом: в Житомире построили жилье для деток-сирот. ФОТО

В Житомире в переулке Эвелины Ганской завершили строительство двух детских домов семейного типа. Поэтому, вскоре 20 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат новый дом.
В городском совете
сообщили, что дома возводились и оборудовались при поддержке БФ «Міст в життя» из Германии под руководством Вильгельма Шрёдера. Земельные участки под строительство предоставлены решением сессии Житомирского городского совета.
Общая площадь каждого дома - 290 кв. м. Семьи будут проживать здесь в лучших условиях: современная планировка, внешнее утепление, пол с подогревом, качественная мебель, бытовые приборы и др.
За средства местного бюджета вблизи заасфальтировали дорогу. На территории вскоре обустроят и детскую площадку с тренажерами и зоной отдыха для детей микрорайона.
Новые дома совсем скоро будут переданы новосозданным семьям. После заселения семей в дома еще два ДДСТ присоединятся к списку детских домов семейного типа, функционирующих в Житомире. Теперь их будет 9.
По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, немецкий фонд будет строить в нашем городе еще один ДДСТ: сессия горсовета уже дала разрешение на разработку землеустройства.
Сегодня на учете службы по делам детей находится 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Почти 93% детей устроены в семейные формы воспитания.
Фото: ЖГС