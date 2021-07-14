В магазинах Житомира появился энергетик под видом мороженого: почему его опасно употреблять детям

Новинка на рынке мороженого

Суперновинка или кофеиновая бомба?

"Это следствие переедания кофеинсодержащих продуктов. И это касается любых энергетиков, как и энергетиков в твердом виде, так и в виде мороженого", — рассказывает Наталья Самойленко, диетолог.

"Малый съел две упаковочки и не мог заснуть, да? Но могло бы быть и хуже намного. На сердце влияет кофеин. А кто знает, может у него там немного сбой иммунный", — говорит профессор, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко.

"Это взрослая, активная и самое главное ответственная аудитория в возрасте от 18 лет", — уверяет Геннадий Довгань маркетинг-директор производителя энергетических напитков.



"Энергетический лед это продукт, так сказать, для молодежи", — говорит Петр Рудь, владелец мороженного бизнеса.

"Если подросток съест, то конечно это будет только на пользу, потому что он будет более активен. Никакого вреда не будет", — уверяет Татьяна Хомяк, ведущий маркетолог фабрики мороженого.

"Вкусно, ароматно, приятно, но ничего хорошего. И когда мы говорим о детском организме, который не имеет такой степени зрелости по контролю за всем. Повышается усталость, ребенок возбужден, он может делать какие-то вещи на фоне кофе, которые вы в жизни бы не подумали, что это ребенок может делать", — говорит педиатр Анна Горбань.

Энергетик заморозили или замаскировали?

"Мы каждый раз когда выпускаем новый продукт, проходим все технические процедуры. У нас есть целая служба контроля качества, юридический отдел, который следит за тем, чтобы все нормы законодательства были выполнены", — говорит Геннадий Довгань, маркетинг-директор производителя энергетических напитков.