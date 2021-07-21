«Наш край» долучився до розробки стратегії Романівської громади на 2021-2027 роки

Робота над Стратегією Романівської громади наразі вже на завершальному етапі, тож невдовзі селище отримає план дій на найближчі шість років. Про це розповів депутат Житомирської обласної ради від політичної партії "Наш край" Ігор Ходак.
За його словами, документ подібного ґатунку і масштабу для Романівської громади вкрай потрібен, оскільки владні повноваження на території більшої частини колишнього Романівського району відтепер зосереджені у Романівській сільраді.
Документ, робота над яким наразі триває, виконуватиме роль координатора, орієнтира і навіть організатора у процесі втілення потужних проектів у громаді.
Окрім фахівців у певних галузях місцевого господарства, окрім керівників старостинських округів, до справи творення Стратегії долучається місцевий бізнес та громадський актив. Серед них і Ігор Ходак – генеральний директор ТОВ «ВІВАД -09». Він уже багато років всіляко сприяє розвитку усіх галузей у своїй громаді і точно знає якою має бути майбутня Стратегія розвитку.
"Майбутня Стратегія стане важливим, серйозним, збалансованим і зрозумілим для усіх мешканців громади документом. Якби такий важливий документ був розроблений і дотримананий раніше, Романівщина б зараз мала б інші соціально-економічні показники",
- наголосив депутат.
Пресслужба політичної партії "Наш край"