Депутати «Нашого краю» підтримали питання додаткового фінансування медицини на Житомирщині

Депутати від "Нашого краю" погодили розгляд питань на черговій сесії Житомирської обласної ради про виділення коштів на закупівлю обладнання для лікарень і фінансування медичних послуг. Про це розповів депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Олег Казюк.
За його словами, на постійній комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів парламентарі погодили ряд важливих питань, які винесуть на чергову сесію 29 липня. Серед таких, зокрема, було питання про запровадження державно-приватного партнерства для придбання лінійного прискорювача в КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер». Мова йде про сучасне обладнання вартістю 13 мільйонів 970 тисяч євро.
«Лінійний прискорювач, надзвичайно необхідний, в нашій області понад 30 тисяч онкохворих 60% з них потребують такого обладнання, ті кому не підходить лікування гамма-терапевтичними апаратами, наразі змушені лікуватися в клініках інших міст України», - зазначив Олег Казюк.
Також розглянули питання планової екстреної допомоги на дому, а саме цілодобове чергування лікарів, які у будь-яку хвилину можу виїхати на виклик. Раніше таку роботу лікарів оплачував заклад, тепер вона не фінансується, саме тому багато фахівців написали заяви та відмовляються з 1 серпня від чергувань на дому.
«Питання чергування лікарів на дому дійсно важливе, саме тому вирішується на обласному рівні. Треба пропрацювати механізм співпраці районних та обласних медичних закладів. Чергові лікарі на дому мають бути для того, щоб в будь яку хвилину разом зі швидкою могли виїхати на терміновий виклик в області, де необхідна допомога фахівця, до прикладу дитячого хірурга»
, - зазначив депутат.
Крім того, обранці погодили звернення щодо придбання для реанімацій «Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні» джерела резервного електроживлення на випадок вимкнення електроживлення. На ці потреби необхідно 2,2 мільйони гривень.
Пресслужба політичної партії "Наш край"