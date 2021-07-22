Депутати «Нашого краю» підтримали питання додаткового фінансування медицини на Житомирщині

«Лінійний прискорювач, надзвичайно необхідний, в нашій області понад 30 тисяч онкохворих 60% з них потребують такого обладнання, ті кому не підходить лікування гамма-терапевтичними апаратами, наразі змушені лікуватися в клініках інших міст України», - зазначив Олег Казюк.