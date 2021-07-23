Арсеній Пушкаренко: Соціальний захист ветеранів – серед пріоритетів команди «Слуга Народу»

Соціальний захист ветеранів АТО/ООС – складний та важливий напрямок роботи. Для Президента Володимира Зеленського та команди партії «Слуга Народу» він знаходиться серед пріоритетів діяльності. Адже люди, які стали на захист України, поклали своє здоров’я та життя за незалежність держави, заслуговують на турботу та особливу увагу.
Проблемам соціального захисту ветеранів був присвячений тематичний круглий стіл, що відбувся у Житомирі в рамках виїзного засідання Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У засіданні взяли участь народні депутати України, представники профільних міністерств, голова обласної ради та представники ветеранських організацій.
«Кожна область важлива, але Житомирщина серед лідерів по кількості як учасників бойових дій, так і загиблих воїнів. Тому ветеранські питання тут особливо гострі», – пояснив народний депутат України, голова обласного осередку партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Серед найбільш болючих питань самі ветерани називають медичне забезпечення та оздоровлення, реабілітацію, виплату матеріальної допомоги, забезпечення житлом та виділення земельних ділянок.
Представники ветеранської спільноти вважають, що подібні зустрічі вкрай необхідні, оскільки дозволяють обмінюватися думками та вирішувати проблеми. Зокрема, на цьому круглому столі відбулася дискусія з приводу законопроєкту про монетизацію пільг. Наприклад, ветеранські організації висловилися проти такого нововведення. При цьому, новою, більш тісною формою взаємодії ветерани задоволені.
«Важливість таких зустрічей для нас є надзвичайно актуальною. Тому що тільки в діалозі ми зможемо знайти істину і конструктивно працювати. У нашому суспільстві сьогодні потрібне конструктивне спілкування з органами місцевого самоврядування та з центральними органами влади. Тоді ми будемо перебувати на правильному шляху», - відзначив Михайло Сліпченко, голова консультативної ради у справах ветеранів та сімей загиблих захисників України при Житомирській ОДА.
Голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко підкреслив, що круглі столи, які об’єднують представників усіх гілок влади навколо вирішення проблем ветеранів, важливі. Адже це показник того, що учасники бойових дій не залишаються сам на сам зі своїми проблемами.
«Важливо, щоб ми мне втратили всі напрацювання, які отримали в рамках цього та іншого круглих столів і виїзних засідань. Це мають бути не просто декларації. Рішення повинні втілюватися у конкретних бюджетних програмах під час формування державного бюджету. І головне – необхідно забезпечити фінансування цих статей видатків належним чином», - підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Нагадаємо, що за статистикою, з початку проведення АТО/ООС у Житомирській області обліковується 378 родин загиблих (померлих) військовослужбовців-учасників АТО/ООС.
На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 16,2 тисяч учасників бойових дій. 1864 особи з інвалідністю внаслідок війни та 592 особи членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.