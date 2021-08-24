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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Август » 24 » 09:00:57

Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Незалежності   PR  

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Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Незалежності

 Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк вітає українців з 30-ю річницея Незалежності України.

Від усього серця вітаю вас із Днем Незалежності — світлим святом української державності!  

Бажаю нам усім міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту, взаєморозуміння і злагоди, миру і добра, здійснення мрій і реалізації планів. Божого благословення! Слава Україні! 

Сергій ДИНЯК, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш Край», депутат Житомирської обласної ради
 
Тэги: Наш край
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