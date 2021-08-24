Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергій Диняк вітає з Днем Незалежності

Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Наш край" Сергій Диняк вітає українців з 30-ю річницея Незалежності України.
Від усього серця вітаю вас із Днем Незалежності — світлим святом української державності!
Бажаю нам усім міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту, взаєморозуміння і злагоди, миру і добра, здійснення мрій і реалізації планів. Божого благословення! Слава Україні!
Сергій ДИНЯК, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш Край», депутат Житомирської обласної ради