Житомиряне могут помочь онкобольным детям, сдав в банк монеты по 25 копеек

"Монеты номиналом 25 копеек вышли из обращения почти год назад, но у многих из нас они до сих пор лежат в копилках без дела. Каждая такая монета - это шаг навстречу здоровому детству для сотен онкобольных детей. Ежедневно три семьи в Украине узнают, что у их ребенка рак и остаются один на один с болезнью. Преодолеть детский рак можно только вместе, подставив плечо помощи таким семьям", - отмечают в НБУ.