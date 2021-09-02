Житомиряне могут помочь онкобольным детям, сдав в банк монеты по 25 копеек

В Украине стартовала благотворительная акция "Монетки детям", инициированная Национальным банком Украины и фондом "Таблеточки". Цель акции - собрать помощь для онкобольных детей.
"Монеты номиналом 25 копеек вышли из обращения почти год назад, но у многих из нас они до сих пор лежат в копилках без дела. Каждая такая монета - это шаг навстречу здоровому детству для сотен онкобольных детей. Ежедневно три семьи в Украине узнают, что у их ребенка рак и остаются один на один с болезнью. Преодолеть детский рак можно только вместе, подставив плечо помощи таким семьям", - отмечают в НБУ.
Как принять участие в акции?
Собрать монеты номиналом 25 копеек и в период с 1 по 30 сентября 2021 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера. Банк перечислит эти средства на счет фонда "Таблеточки".
Банки-партнеры: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, OTP Bank, Украина, ПАО "МТБ БАНК" и Индустриалбанк.
Карта, где указаны адреса всех филиалов банков-партнеров, есть на сайте Монетки детям 2021 по ссылке.