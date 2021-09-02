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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 2 » 12:21:43

Житомиряне могут помочь онкобольным детям, сдав в банк монеты по 25 копеек

Сегодня, 12:21:46 511 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне могут помочь онкобольным детям, сдав в банк монеты по 25 копеек

 В Украине стартовала благотворительная акция "Монетки детям", инициированная Национальным банком Украины и фондом "Таблеточки". Цель акции - собрать помощь для онкобольных детей.
 

"Монеты номиналом 25 копеек вышли из обращения почти год назад, но у многих из нас они до сих пор лежат в копилках без дела. Каждая такая монета - это шаг навстречу здоровому детству для сотен онкобольных детей. Ежедневно три семьи в Украине узнают, что у их ребенка рак и остаются один на один с болезнью. Преодолеть детский рак можно только вместе, подставив плечо помощи таким семьям", - отмечают в НБУ.

 

Как принять участие в акции?


Собрать монеты номиналом 25 копеек и в период с 1 по 30 сентября 2021 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера. Банк перечислит эти средства на счет фонда "Таблеточки".

Банки-партнеры: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, OTP Bank, Украина, ПАО "МТБ БАНК" и Индустриалбанк.

Карта, где указаны адреса всех филиалов банков-партнеров, есть на сайте Монетки детям 2021 по ссылке.
 
Тэги: 25 копеек, помощь, монеты, дети
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