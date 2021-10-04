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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 4 » 14:39:47

Житомирскую область отправили в «оранжевую» карантинную зону: какие ограничения действуют

Сегодня, 14:39:47 1437 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую область отправили в «оранжевую» карантинную зону: какие ограничения действуют

 Житомирскую область по показателям заболеваемости COVID-19 перевели в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Такие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по состоянию на 4 октября на Житомирщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 20,2%.

Также в красной зоне Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.


 

Ограничения оранжевой зоны


"Оранжевый" уровень эпидемической опасности по сравнению с "желтым" не содержит дополнительных ограничений и является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне.

Поэтому следует соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:
 
  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае заведение работает в дистанционном формате.



 

Коронавирусная статистика


За минувшие сутки, 3 октября, в Житомирской области зарегистрирован 301 новый лабораторно подтвержденный случай.

По состоянию на 4 октября в области 5039 активных случаев COVID-19.

Больше всего подтвержденных активных больных в Житомире (1373), Новоград-Волынском (323) и Коростене (305).

Тэги: Житомирская область, коронавирус
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:16:59, Сегодня [Материал]

Всех отправят в красную зону , чтобы не возмущались ценой на газ.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:15:35, Сегодня [Материал]

да кому ваш вонючий газ нужен когда нетфликс суржикомовные шедевры раздаёт всего за 10 баксов в месяц...
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