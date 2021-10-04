Житомирскую область отправили в «оранжевую» карантинную зону: какие ограничения действуют

Житомирскую область по показателям заболеваемости COVID-19 перевели в "оранжевую" зону эпидемической опасности.
Такие данные обнародованы
на сайте Министерства здравоохранения.
Отмечается, что по состоянию на 4 октября на Житомирщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 20,2%.
Также в красной зоне Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
Ограничения оранжевой зоны
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности по сравнению с "желтым" не содержит дополнительных ограничений и является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне.
Поэтому следует соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров;
- дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае заведение работает в дистанционном формате.
Коронавирусная статистика
За минувшие сутки, 3 октября, в Житомирской области зарегистрирован 301 новый лабораторно подтвержденный случай.
По состоянию на 4 октября в области 5039 активных случаев COVID-19.
Больше всего подтвержденных активных больных в Житомире (1373), Новоград-Волынском (323) и Коростене (305).