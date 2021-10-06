«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах, – Віталій  Кличко

Політична партія «УДАР» сьогодні активно розвивається і готується самостійно брати участь у наступних парламентських виборах. Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».
«УДАР» не планує об’єднуватись з іншими політичними проектами для участі у парламентських виборах. Наша політична сила братиме самостійну участь у наступних парламентських виборах. А вже після досягнення досить хорошого результату зможемо розглядати подальшу співпрацю в стінах парламенту. Зараз партія займається розвитком осередків, регіональних організацій по Україні. Присутність наших депутатів у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні
», – зазначив Віталій Кличко.
Лідером партії залишатиметься Віталій Кличко. І саме він поведе УДАР на наступні парламентські вибори. Щодо можливості політичного союзу з Володимиром Гройсманом, Дмитром Разумковим та іншими – це залежатиме від спільності завдань та готовності до співпраці.
Стосовно своїх політичних амбіцій Віталій Кличко підкреслив, що для нього політика – це лише інструмент для втілення змін.
«У мене в житті все було добре. Я міг жити в Німеччині або в США, без постійного стресу і навантажень. Але я повернувся в Україну, тому що не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут, у своїй країні, за європейськими стандартами. І роблю все для того, щоби ці стандарти впроваджувати. Я є в політиці тільки тому, що політика – це інструмент для втілення змін
», - підкреслив Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко закликав регіональні політичні сили, лідерів місцевого самоврядування та всіх активних та небайдужих громадян об'єднати зусилля, щоб разом йти на парламентські вибори у складі партії «УДАР».
До «УДАРу» вже приєднався міський голова Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія «Рідний дім». Також до «УДАРу» долучився голова Житомирської ОДА з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич
та інші.