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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 27 » 12:42:54

В Житомире зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Сегодня, 12:42:11 937 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

 В Житомире за прошедшие сутки зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавирусной инфекции. В больницах скончались 14 человек больных COVID-19.

Об этом "Журналу Житомира" сообщил Житомирский городской совет.
 

"Это наибольшее количество смертей за весь период пандемии. До сегодняшнего дня самая большая летальность была зафиксирована 25 октября этого года - 12, в прошломгоду больше всего смертей за один день было в ноябре - 8 человек", - информирует мэрия.


По состоянию на утро на стационарном лечении в городских больницах находится 471 человек. В больнице №1 – 195 пациентов, в больнице №2 – 242, в областной детской и городской больнице – 19 и 15 соответственно.

По информации областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на 27 октября в Житомире 4517 активных больных коронавирусом.

Тэги: Житомир, статистика, коронавирус
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