В Житомире зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

В Житомире за прошедшие сутки зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавирусной инфекции. В больницах скончались 14 человек больных COVID-19.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщил Житомирский городской совет.
"Это наибольшее количество смертей за весь период пандемии. До сегодняшнего дня самая большая летальность была зафиксирована 25 октября этого года - 12, в прошломгоду больше всего смертей за один день было в ноябре - 8 человек", - информирует мэрия.
По состоянию на утро на стационарном лечении в городских больницах находится 471 человек. В больнице №1 – 195 пациентов, в больнице №2 – 242, в областной детской и городской больнице – 19 и 15 соответственно.
По информации областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на 27 октября в Житомире 4517 активных больных коронавирусом.