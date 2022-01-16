Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 17 Января 2022    12:36:19
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 16 » 19:44:47

В Житомире начали распространять дезинформацию про маньяка-убийцу

Вчера, 19:44:06 4650 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире начали распространять дезинформацию про маньяка-убийцу

 Глава Житомирской общественной организации "Молодая гвардия" Роман Кучер начал распространять в соцсетях дезинформацию, якобы в Житомире завелся маньяк.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Особенно женщинам, девушкам и девочкам. Сегодня имел частный разговор с сотрудником полиции. За последние недели исчезло большое количество людей, преимущественно женского пола. По моему мнению, в Житомирской области появился психически больной маньяк! Обеспечьте собственную безопасность, избегайте малолюдных и темных мест. Наша безопасность, жизнь и здоровье исключительно в наших руках! Спасибо за распространение и поддержку!", - написал Кучер в фейсбук и отключил комментарии.

Рассказать, кто на самом деле из полиции сообщил ему об исчезновении "большого количества людей" в Житомире, Роман Кучер отказался.
 
Стоит отметить, что в прошлом году, Роман Кучер активно распространял в соцсетях фейки о коронавирусе и вакцинации, возможно с целью дестабилизации ситуации в Житомире и области.
 
Напомним, Статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, предусмотрена ответственность в виде штрафа или исправительных работ.
​​​​​​​​​​Как сообщалось 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района было обнаружено тело разыскиваемой бердичевлянки Татьяна Холодной.
 
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимые телесные повреждения, указывающие на причастность к гибели женщины от постороннего человека. Причина смерти будет установлена ​​судебно-медицинскими экспертами.", - сообщили в пресс-службе полици.

Ответ Житомирского управления полиции

Официально информируем, что с начала года в Житомирское райуправление поступило 10 сообщений о исчезновении людей, место нахождения подавляющего большинства из них уже установлено.

В то же время, обращаем внимание, что количество пропавших граждан не увеличилось по сравнению с другими периодами. Поэтому утверждения о какой-либо угрозе от маньяка или других противоправных действиях основываются только на предположениях автора поста (на фото) и, по нашему мнению, направлены на создание панических настроений в обществе.

Просим не распространять недостоверную информацию и все подобные сообщения подвергать критической оценке и проверять через официальные источники.
Тэги: дезинформация, фейк, маньяк
Новости партнеров
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:14:14, Вчера [Материал]

почему тогда такая истеричная реакция официальной пропаганды на рядовой фейсбучный высер?
фейсбучка банит акк по запросу полицаев в течении часа....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 00:59:44, Сегодня [Материал]

Т.е. отключение комментариев тебя не смущает, а смущает другое.

Пока что один сделал пост, заблокировал комментарии и 0 доказательств. Полиция вышла и сказала, что все фейк, и даже огласила статистику по пропавшим. С учетом нестабильности в стране: большая вероятность войны, сложности с прохождением отопительного сезона, все дорогое, взламываются гос. сайты. Люди итак в стрессе, и еще больше их туда загнать - раз плюнуть, как раз через сеяние паники по такому примеру, как в статье.

Я не буду занимать чью-то сторону, но пока что чаши весов перевешивают там, где предоставляют доказательства.
melan
3 melan (melan)   • 08:27:28, Сегодня [Материал]

Последний случай с девушкой из Бердичева что нашли возле Березовки наводит на всякие нехорошие мысли. Так все таки что с ней произошло, это убийство или самоубийство??? На счет этого нет официальных комментариев. А если полиция отмалчивается то и будут подобные вбросы.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus