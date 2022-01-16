В Житомире начали распространять дезинформацию про маньяка-убийцу

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Особенно женщинам, девушкам и девочкам. Сегодня имел частный разговор с сотрудником полиции. За последние недели исчезло большое количество людей, преимущественно женского пола. По моему мнению, в Житомирской области появился психически больной маньяк! Обеспечьте собственную безопасность, избегайте малолюдных и темных мест. Наша безопасность, жизнь и здоровье исключительно в наших руках! Спасибо за распространение и поддержку!", - написал Кучер в фейсбук и отключил комментарии.



Рассказать, кто на самом деле из полиции сообщил ему об исчезновении "большого количества людей" в Житомире, Роман Кучер отказался.



Стоит отметить, что в прошлом году, Роман Кучер активно распространял в соцсетях фейки о коронавирусе и вакцинации, возможно с целью дестабилизации ситуации в Житомире и области.





​​​​ ​​​​​​Как сообщалось 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района Напомним, Статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, предусмотрена ответственность в виде штрафа или исправительных работ.​​​​​​​​​​Как сообщалось 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района было обнаружено тело разыскиваемой бердичевлянки Татьяна Холодной.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимые телесные повреждения, указывающие на причастность к гибели женщины от постороннего человека. Причина смерти будет установлена ​​судебно-медицинскими экспертами.", - сообщили в пресс-службе полици.

Ответ Житомирского управления полиции

Официально информируем, что с начала года в Житомирское райуправление поступило 10 сообщений о исчезновении людей, место нахождения подавляющего большинства из них уже установлено.



В то же время, обращаем внимание, что количество пропавших граждан не увеличилось по сравнению с другими периодами. Поэтому утверждения о какой-либо угрозе от маньяка или других противоправных действиях основываются только на предположениях автора поста (на фото) и, по нашему мнению, направлены на создание панических настроений в обществе.



Просим не распространять недостоверную информацию и все подобные сообщения подвергать критической оценке и проверять через официальные источники.