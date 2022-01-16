В Житомире начали распространять дезинформацию про маньяка-убийцу

Глава Житомирской общественной организации "Молодая гвардия" Роман Кучер начал распространять в соцсетях дезинформацию, якобы в Житомире завелся маньяк.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Особенно женщинам, девушкам и девочкам. Сегодня имел частный разговор с сотрудником полиции. За последние недели исчезло большое количество людей, преимущественно женского пола. По моему мнению, в Житомирской области появился психически больной маньяк! Обеспечьте собственную безопасность, избегайте малолюдных и темных мест. Наша безопасность, жизнь и здоровье исключительно в наших руках! Спасибо за распространение и поддержку!", - написал
Кучер в фейсбук и отключил комментарии.
Рассказать, кто на самом деле из полиции сообщил ему об исчезновении "большого количества людей" в Житомире, Роман Кучер отказался.
Стоит отметить, что в прошлом году, Роман Кучер активно распространял в соцсетях фейки о коронавирусе и вакцинации, возможно с целью дестабилизации ситуации в Житомире и области.
Напомним, Статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, предусмотрена ответственность в виде штрафа или исправительных работ.
Как сообщалось 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района было обнаружено тело
разыскиваемой бердичевлянки Татьяна Холодной.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимые телесные повреждения, указывающие на причастность к гибели женщины от постороннего человека. Причина смерти будет установлена судебно-медицинскими экспертами.", - сообщили в пресс-службе полици.
Ответ Житомирского управления полиции
Официально информируем, что с начала года в Житомирское райуправление поступило 10 сообщений о исчезновении людей, место нахождения подавляющего большинства из них уже установлено.
В то же время, обращаем внимание, что количество пропавших граждан не увеличилось по сравнению с другими периодами. Поэтому утверждения о какой-либо угрозе от маньяка или других противоправных действиях основываются только на предположениях автора поста (на фото) и, по нашему мнению, направлены на создание панических настроений в обществе.
Просим не распространять недостоверную информацию и все подобные сообщения подвергать критической оценке и проверять через официальные источники.