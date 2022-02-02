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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 2 » 13:16:14

Житомирская область может перейти в «красную» зону – главный санврач

Сегодня, 13:16:14 498 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область может перейти в «красную» зону – главный санврач

 Шесть областей Украины могут вскоре перевести в "красную" зону из-за ухудшения показателей заболеваемости на коронавирус. Среди потенциальных "красных" областей - Житомирщина.

Об этом на брифинге 2 февраля сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Новая волна COVID-19 набирает обороты, а количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки диагностировали более 35 тысяч случаев COVID-19. Вскоре на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", - сказал Кузин.

Главный санитарный врач добавил, что сейчас госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время прошлой волны коронавируса.

За минувшие сутки на Житомирщине подтвердили коронавирус у 1581 жителя. По состоянию на 2 февраля в области 17851 больной COVID-19.

Напомним, с 20 января в Житомирской области введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. 
Тэги: Житомирская область, коронавирус, красная зона
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:33:40, Сегодня [Материал]

И толку от нее????
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