Житомирская область может перейти в «красную» зону – главный санврач

Шесть областей Украины могут вскоре перевести в "красную" зону из-за ухудшения показателей заболеваемости на коронавирус. Среди потенциальных "красных" областей - Житомирщина.
Об этом на брифинге 2 февраля
сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"Новая волна COVID-19 набирает обороты, а количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки диагностировали более 35 тысяч случаев COVID-19. Вскоре на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация"
, - сказал Кузин.
Главный санитарный врач добавил, что сейчас госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время прошлой волны коронавируса.
За минувшие сутки на Житомирщине подтвердили коронавирус у 1581 жителя. По состоянию на 2 февраля
в области 17851 больной COVID-19.
Напомним, с 20 января
в Житомирской области введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности.