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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 10 » 10:37:49

На Житомирщине более 13 тысяч человек сделали бустерную прививку от коронавируса

Сегодня, 10:37:49 486 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине более 13 тысяч человек сделали бустерную прививку от коронавируса

 В Украине продолжается введение бустерной дозы вакцины от коронавирусас для всех желающих взрослых в возрасте от 18 лет. Минздрав рекомендует вводить бустерную дозу от 6 до 9 месяцев с даты второй прививки от COVID-19.

По состоянию на 10 февраля в Житомирской области бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 13 573 жителя, 702 из них – за минувшие сутки.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам, то есть Moderna или Comirnaty от Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустер можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам:
 
  • если первые две дозы Moderna или Pfizer, то бустер – Moderna или Pfizer;
  • если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna или Pfizer;
  • если первые две дозы CoronaVac, то бустер – Pfizer;
  • если первые две дозы по смешанной схеме, тогда бустер – Moderna или Pfizer.

После введения бустерной дозы можно будет получить новый ковид-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты третьей прививки. Также в рамках программы "єПідтримка" возможно дополнительно получить 500 гривен.
Тэги: коронавирус, бустер, вакцинация
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:30:39, Сегодня [Материал]

Вот я вижу вы колите -колите людей уже три года, а конец этому будет? Такие рьяные... даже деньги платите за прививку-благодетели.! У моего друга близкий человек раком болеет , а не могли бы вы ей тоже деньги благодетеля выделить? Она колица постоянно. , без перерыва, а болезнь самая страшная . Смартфон не дарить -ненадо!.
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