На Житомирщине более 13 тысяч человек сделали бустерную прививку от коронавируса

В Украине продолжается введение бустерной дозы вакцины от коронавирусас для всех желающих взрослых в возрасте от 18 лет. Минздрав рекомендует вводить бустерную дозу от 6 до 9 месяцев с даты второй прививки от COVID-19.
По состоянию на 10 февраля в Житомирской области бустерную дозу вакцины против COVID-19 получили 13 573 жителя
, 702 из них – за минувшие сутки.
Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам, то есть Moderna или Comirnaty от Pfizer.
При отсутствии мРНК-вакцин бустер можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам:
- если первые две дозы Moderna или Pfizer, то бустер – Moderna или Pfizer;
- если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер – Moderna или Pfizer;
- если первые две дозы CoronaVac, то бустер – Pfizer;
- если первые две дозы по смешанной схеме, тогда бустер – Moderna или Pfizer.
После введения бустерной дозы можно будет получить новый ковид-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты третьей прививки. Также в рамках программы "єПідтримка" возможно дополнительно получить 500 гривен
.