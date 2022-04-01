Как Алексей Суровцев спасал животных из горячих точек в городе Ирпень. ВИДЕО

Суровцев Алексей из Киева сегодня наш Герой дня. Пока одни приехали в г.Ирпень и уничтожают, убивают, забирают... Другие в это время спасают, помогают и отдают.



"Досмотрите это до конца! Прочувствуйте эту боль! Боль людей, боль животных, боль нашего любимого города Ирпень! Он держится, но с каждым днём ему делать это сложнее, раны затянутся, но потом… А сейчас нужно сцепить зубы! Что есть мочи!!! Из последних сил! Ведь мы великий народ! Наша воля к победе несокрушима и в этом наша сила! В сплоченности! Я благодарен всем за поддержку и словим, и делом! В этот день было спасено около 30 котов, две полицейские овчарки и маленькая собачонка! Спасибо за ваши репосты-вместе мы можем сделать этот мир немного добрее", - говорит Суровцев Алексей.

Суровцев откроет приют для животных

«Большинство из вас знают, что я практически каждый день езжу и спасаю животных из Ирпеня и горячих точек. Я вывожу их оттуда в достаточно большом количестве: иногда по 15, 20, 30 даже хвостов. Хотя это не только коты и собаки, это и попугаи, и морские свинки, и шиншилы, и черепахи. Именно поэтому я решил организовать приют для тех животных, которые привыкли получать тепло и ласку, любовь в уютных теплых квартирах и сейчас по понятным причинам они этого делать не могут», — рассказал Алексей Суровцев. Актер поблагодарил всех за помощь, которую украинцы оказывают в том числе животным.

Также Алексей Суровцев, который ранее негативно отзывался о Светлане Лободе, извинился перед ней и поблагодарил за помощь:

«Отдельно хочу поблагодарить человека, который помагает не только военным, но и волонтерам, и беженцам. Я хочу сказать спасибо Свете Лободе, как ни странно. Потому что в начале войны я дал волю эмоциям, не разобрался в ситуации и накинулся на нее с неоправданными обвинениями, а сейчас я реально слышу, что она помагает по всем фронтам. Когда мне нужен был автомобиль для передвижения по Киеву, она одна из первых откликнулась и любезно его предоставила. Поэтому, Светлана, огромное вам спасибо и я искренне прошу прощения».