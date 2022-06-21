Гороскоп на 21 июня для всех знаков Зодиака: день, когда злые помыслы находятся под запретом

День, когда приветствуются только те действия, которые направлены на благо – как самого человека, так и тех, кто его окружает. Злые помыслы и замыслы сегодня – впрочем, как и всегда – находятся под запретом, впоследствии о них придется серьезно пожалеть. Любая работа – в особенности творческая – будет вознаграждена по достоинству во всех смыслах – и моральном, и материальном.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 21 июня для Овнов

Разговор с близким человеком – как говорится, по душам – окажет позитивное влияние на настроение и, как следствие, течении дня, который благодаря этому пройдет легко и приятно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 21 июня для Тельцов

Не стоит отказывать тому, кто обратится к вам за помощью, даже если она будет носить материальный характер: не жадничайте, тогда очень быстро ваши доброта и щедрость будет вознаграждены по достоинству.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 21 июня для Близнецов

Возможно, события будут проходить совсем не так, как вы того ожидаете: не стоит переживать по этому поводу – человек не всегда понимает смысл того, что с ним происходит, поэтому имеет смысл довериться судьбе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 21 июня для Раков

На работе стоит действовать от простого к сложному, а никак не наоборот: только так вы сможете успеть все, что запланировали, и с чувством удовлетворения "закрыть" день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 21 июня для Львов

Делая доброе дело, меньше всего думайте о благодарности, в противном случае ваша щедрость – моральная или материальная – станет предметом торга с судьбой, а это уже совсем другие расчеты.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 21 июня для Дев

Возможно, это прозвучит неожиданно, но чем меньше вы сегодня сделаете, тем лучше: такой подход позволит вам сделать все не наспех и небрежно, а не торопясь, хорошо и качественно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 21 июня для Весов

Велика вероятность того, что кто-то из близких вам людей захочет поделиться с вами сокровенным: внимательно выслушайте его, но ни в коем случае не передавайте факты, которые узнали, третьим лицам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 21 июня для Скорпионов

Все, что вы сделаете сегодня, рассчитано на пролонгированное действие: быстрого эффекта ожидать не стоит – должно сложиться в один "паззл" много факторов, прежде чем удастся получить результат.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 21 июня для Стрельцов

Решить важный жизненный вопрос вы сможете, поделившись своими переживаниями или сомнениями с кем-то из близких людей: выговорившись, вы почувствуете облегчение, да и решение проблемы покажется несложным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 21 июня для Козерогов

Используйте усиление умственных и интеллектуальных способностей, которое будет отмечаться в этот день. Это поможет с блеском решить профессиональную задачу, от которой отступились другие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 21 июня для Водолеев

Главная ваша задача сегодня – навести порядок в делах и документах: его отсутствие в самый ответственный момент может вас подвести, поэтому не пожалейте времени сегодня, чтобы не потерять его впоследствии.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 21 июня для Рыб

Можно задавать окружающим вас людям любые – даже весьма щепетильные – вопросы: энергетика нынешнего дня такова, что они просто физически не смогут вам солгать, тем не менее, злоупотреблять этим не стоит.