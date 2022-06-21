Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака: день измен и предательств

Не самый простой день лунного календаря, который астрологи часто называют временем предательств. Именно сегодня многие могут узнать о том, что деловые партнеры предпочли им другого сотрудника, а близкий человек решился на измену. Главное в таком случае – не разрушить отношения, которые складывались годами, под влиянием минуты. Не стоит идти на поводу у эмоций, которые будут бурлить и рваться наружу, а отложить решение по этому вопросу на потом – хотя бы на пару дней: тогда удастся принять его в спокойном и уравновешенном состоянии.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 июня для Овнов

Не стоит отступаться от своих целей, даже если сегодня они внезапно покажутся вам труднодостижимыми, а то и вовсе не реальными: возьмите тайм-аут – через несколько дней вы по-другому посмотрите на ситуацию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 июня для Тельцов

От деловых встреч и совещаний сегодня лучше отказаться – они не дадут результата, на который вы рассчитываете, да и нервная система в самый неожиданный момент может вас подвести.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 июня для Близнецов

Звезды не рекомендуют назначать на это время встречи с родственниками и романтические свидания: из небольшой искры недоразумения может разгореться большой костер ссоры с долгоиграющими последствиями.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 июня для Раков

Соблазн совершить нехороший поступок будет чрезвычайно велик, особенно если в результате вы сможете получить солидную выгоду – тем не менее не стоит этого делать, чтобы впоследствии не пожалеть о своем выборе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 июня для Львов

Желательно не общаться с неприятными вам – или просто агрессивно настроенными – людьми: неприятные эмоции, которые вы рискуете получить в результате, могут испортить настроение на несколько дней.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 июня для Дев

Сорвавшись на человека, который вызовет у вас раздражение, вы можете повести себя, мягко говоря, неадекватно, чем вызовете удивление у окружающих: постарайтесь сдержать свои негативные эмоции.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 июня для Весов

Вам сегодня нельзя допускать не только плохих поступков и злых слов, но и дурных мыслей: неожиданно для вас они могут материализоваться, после чего выяснится, что вы этого совсем не хотели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 июня для Скорпионов

Не стоит вмешиваться в дела других людей, даже если речь идет о ваших близких: позвольте им самим решать, как поступить в том или ином случае, иначе дело может дойти до ссоры.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 июня для Стрельцов

Необходимо одолеть неорганизованность, которая будет свойственна вам в этот день, и уделить максимум внимания своему дому: после генеральной уборки на душе станет легче.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 июня для Козерогов

День может принести приятные перемены в личной жизни: впрочем, услышав признание в любви или получив предложение руки и сердца, не торопитесь сразу отвечать согласием – дайте себе время на размышление.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 июня для Водолеев

Звезды подарят вам удачу во всех жизненных сферах, но самой успешной станет профессиональная деятельность: правда, действовать пока рано – потратьте время на обдумывание ближайших планов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 июня для Рыб

Сложатся удачные обстоятельства для восстановления отношений с людьми из прошлого, которых вы – скорее всего, по объективным причинам – давно не видели: сейчас же вы сможете встретиться и помириться.