Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить энергию

День, когда живительная энергия стремится к нулю, поэтому распоряжаться ею нужно крайне осмотрительно и экономно. Активным действиям надо предпочесть размышления, составление планов и даже мечты – загаданные сегодня желания получат все шансы для воплощения в жизнь. Правда, находясь на волне эйфории, легко можно потерять бдительность и стать жертвой обманщиков и мошенников всех месте. Особенно осторожно нужно обращаться с деньгами – слишком велика вероятность потери средств.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 июня для Овнов

Профессиональная неудача, с которой сегодня могут столкнуться представители вашего знака, не означает, что вам не стоит заниматься данным конкретным делом, просто нужно выбрать другую тактику.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 июня для Тельцов

Не старайтесь сегодня успеть везде, соединяя профессиональные дела с бытовыми хлопотами – надо выбрать одно, более легкое, направление и действовать в соответствии с ним.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Токсичные люди будут сегодня настойчиво добиваться вашего внимания, надеясь подпитаться вашей энергией – постарайтесь не дать им такой возможности, сведите общение к минимуму.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 июня для Раков

Не стесняйтесь своих эмоций: будучи загнанными внутрь, они могут стать причиной плохого – вплоть до депрессии – настроения и даже физических недомоганий, так что лучше их не сдерживать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 июня для Львов

Не лучший день для занятий профессиональной деятельностью – все сегодня будет валиться у вас из рук, поэтому лучше отвлечься от работы и – если получится – немного отдохнуть.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 июня для Дев

Время благоприятно для перемен к лучшему – правда, для этого придется расстаться с теми, кто отягощает ваше движение по жизненному пути – надоевшими вещами, дурными привычками, изжившими свое отношениями.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 июня для Весов

Сегодня звезды не рекомендуют вам проявлять упрямство, чего бы оно ни касалось: столкнувшись с каким-либо противоречием, согласитесь – или хотя бы сделайте вид, что соглашаетесь – с иной точкой зрения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Поскольку в этот день человек может притянуть к себе любые события – как плохие, так и хорошие – культивируйте позитивное мышление: ищите хорошее в любой мелочи – это благоприятным образом скажется на вас.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

Представители вашего знака любят наполнять свою жизнь разного рода головокружительными событиями, но сегодня нужно – хотя бы на время – отступить от этого правила и провести день в тишине и покое.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Составляя планы на ближайший лунный месяц, не скромничайте: чем большего вы пожелаете достичь, тем большего вы сможете получить в результате, так что запрашивайте по максимуму.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 июня для Водолеев

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам Вселенная, и особенно сны, определяемые подсознанием: таким образом вы можете получить ответ на давно интересующий вас вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 июня для Рыб

Несмотря на будний день, постарайтесь выбраться на природу: там вас настигнут покой и умиротворение, которые позволят отдохнуть и восстановить силы, необходимые для жизни и работы.