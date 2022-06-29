Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить энергию

День, когда живительная энергия стремится к нулю, поэтому распоряжаться ею нужно крайне осмотрительно и экономно. Активным действиям надо предпочесть размышления, составление планов и даже мечты – загаданные сегодня желания получат все шансы для воплощения в жизнь. Правда, находясь на волне эйфории, легко можно потерять бдительность и стать жертвой обманщиков и мошенников всех месте. Особенно осторожно нужно обращаться с деньгами – слишком велика вероятность потери средств.
Гороскоп на 29 июня для Овнов
Профессиональная неудача, с которой сегодня могут столкнуться представители вашего знака, не означает, что вам не стоит заниматься данным конкретным делом, просто нужно выбрать другую тактику.
Гороскоп на 29 июня для Тельцов
Не старайтесь сегодня успеть везде, соединяя профессиональные дела с бытовыми хлопотами – надо выбрать одно, более легкое, направление и действовать в соответствии с ним.
Гороскоп на 29 июня для Близнецов
Токсичные люди будут сегодня настойчиво добиваться вашего внимания, надеясь подпитаться вашей энергией – постарайтесь не дать им такой возможности, сведите общение к минимуму.
Гороскоп на 29 июня для Раков
Не стесняйтесь своих эмоций: будучи загнанными внутрь, они могут стать причиной плохого – вплоть до депрессии – настроения и даже физических недомоганий, так что лучше их не сдерживать.
Гороскоп на 29 июня для Львов
Не лучший день для занятий профессиональной деятельностью – все сегодня будет валиться у вас из рук, поэтому лучше отвлечься от работы и – если получится – немного отдохнуть.
Гороскоп на 29 июня для Дев
Время благоприятно для перемен к лучшему – правда, для этого придется расстаться с теми, кто отягощает ваше движение по жизненному пути – надоевшими вещами, дурными привычками, изжившими свое отношениями.
Гороскоп на 29 июня для Весов
Сегодня звезды не рекомендуют вам проявлять упрямство, чего бы оно ни касалось: столкнувшись с каким-либо противоречием, согласитесь – или хотя бы сделайте вид, что соглашаетесь – с иной точкой зрения.
Гороскоп на 29 июня для Скорпионов
Поскольку в этот день человек может притянуть к себе любые события – как плохие, так и хорошие – культивируйте позитивное мышление: ищите хорошее в любой мелочи – это благоприятным образом скажется на вас.
Гороскоп на 29 июня для Стрельцов
Представители вашего знака любят наполнять свою жизнь разного рода головокружительными событиями, но сегодня нужно – хотя бы на время – отступить от этого правила и провести день в тишине и покое.
Гороскоп на 29 июня для Козерогов
Составляя планы на ближайший лунный месяц, не скромничайте: чем большего вы пожелаете достичь, тем большего вы сможете получить в результате, так что запрашивайте по максимуму.
Гороскоп на 29 июня для Водолеев
Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам Вселенная, и особенно сны, определяемые подсознанием: таким образом вы можете получить ответ на давно интересующий вас вопрос.
Гороскоп на 29 июня для Рыб
Несмотря на будний день, постарайтесь выбраться на природу: там вас настигнут покой и умиротворение, которые позволят отдохнуть и восстановить силы, необходимые для жизни и работы.