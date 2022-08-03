Гороскоп на 4 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно браться за новые дела

День, когда нужно – разумеется, на время – отложить начатые раньше, но зависшие дела и взяться за новые. Они обещают быть успешными, поэтому не стоит медлить – нужно активно действовать. А вот принятие серьезных решений и проведение крупных финансовых операций лучше отложить на другое время – риск, заложенный в них, себя не оправдает. Можно и нужно заниматься недвижимостью: можно выгодно купить, продать – или снять – жилье.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 августа для Овнов

Встреча с человеком из прошлого напомнит вам о счастливом периоде вашей жизни: возможно, вам стоит подумать о том, чтобы вернуться к прежней профессии – она приносила вам не только деньги, но и удовольствие.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 августа для Тельцов

Сон, который вы увидите нынешней ночью, будет содержать подсказку относительно того, как поступить в сложившейся житейской ситуации: чтобы правильно его расшифровать, прислушайтесь к интуиции.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 августа для Близнецов

День благоприятен для коллективной работы: коллеги не только не дадут вам отвлечься от дел, но и подадут интересную – и перспективную – идею, которая позволит вам преуспеть в профессиональном плане.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 августа для Раков

На выгодное предложение, которое вы – с большой долей вероятности – получите в этот день, необходимо отвечать согласием: новая должность принесет не только простор для творчества, но и деньги.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 августа для Львов

Уделите внимание своим близким, особенно если вы давно с ними не общались: из разговора с ними вы можете узнать нечто важное, что поможет вам найти ответ на серьезный житейский вопрос.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 августа для Дев

Если вы перед кем-то виноваты, сегодня идеальный день для того, чтобы извиниться и помириться: ваш собеседник с готовностью пойдет навстречу – все это время ему вас тоже очень не хватало.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 августа для Весов

Сегодня вам на пользу пойдут любые перемены, но звезды особенно рекомендуют озадачиться поиском новой работы – возможно, вам в результате удастся отыскать место своей мечты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 августа для Скорпионов

Избавиться от существующей проблемы удастся только тем, кто сумеет проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, в чем ее истоки: важно, образно говоря, не оборвать "листья", а удалить "корни".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 августа для Стрельцов

Достичь успеха в этот день вы сможете только в том случае, если заранее составите план дня и не будете ни на шаг отступать от его пунктов: особенно важно не отвлекаться на разговоры с подругами, они отнимут максимум времени.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 августа для Козерогов

Сегодня вам необходимо не только ударно работать, но и хорошо отдыхать: не стоит брать на себя повышенные трудовые обязательства – лучше, выполнив дневной план, уделить время своему хобби.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 августа для Водолеев

Не отказывайтесь от разговора с человеком, который чем-то вас обидел: скорее всего, он осознал свою вину и хочет с вами помириться, стоит пойти ему навстречу и выслушать его аргументы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 августа для Рыб

Несмотря на то, что нынешний день несет вам серьезные перемены – как профессионального, так и личного свойства, торопиться с ними не следует: сначала желательно все продумать, взвесить и рассчитать.