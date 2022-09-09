В Украине разрешили расторгать невыгодные договора с застройщиками: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5091 о защите прав инвесторов в новое жилье. Документ, в частности, обязывает застройщиков раскрывать информацию о количестве уже проданных в доме квартир, а также предоставляет инвестору право расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком.

"Теперь рынок первичной недвижимости станет более прозрачным. А люди, которые вкладывают средства в строительство своего жилья, более защищенными", – прокомментировала подписание закона глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк у себя в Facebook.

Документ №5091 также предусматривает, что застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта. А кроме того, что:

каждая будущая квартира в многоквартирном доме должна быть зарегистрирована в реестре прав Минюста как отдельный объект имущественных прав;

застройщик обязан подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию.

"В законе есть еще много предохранителей от неблагочестивых застройщиков. Это поможет восстановить доверие к строительным компаниям, а рынок жилой застройки наконец-то станет цивилизованным", – отметила Шуляк.



В свою очередь, сами застройщики ранее высказались касаемо другой инициативы – о строительстве бомбоубежищ во всех новых многоэтажках Украины. По их словам, это требование может привести к подорожанию квартир в среднем на 10%.

При этом строить будут не классические бомбоубежища, а защитные укрытия на подземных этажах. Если же оборудовать убежища из особых материалов, подорожание квадрантного метра жилья составит не менее 20%.

"В нормативном смысле – это не совсем классические бомбоубежища, строить которые сейчас нецелесообразно, потому что долго и дорого. Скорее это защитные укрытия на подземных этажах с обязательной вентиляцией, электричеством, генератором для производства энергии, отдельным выходом и санитарно-технической зоной", – объяснили в компании KAN Development.



Как сообщалось, по состоянию на конец августа средняя стоимость нового жилья в Украине составляла 27 349 грн за кв. м. Это на 28% больше по сравнению с январем 2022-го.

Дороже всего однокомнатная квартира стоит в Киеве – в среднем 41 803 грн/кв.м (+20%). "Двушку" же дороже всего покупать также в столице – "квадрат" стоит в среднем 46 046 грн (+19%).