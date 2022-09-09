Живой Журнал

Сегодня: Суббота, 10 Сентября 2022    07:39:21
|
Главная » Новости » Экономика » 2022 » Сентябрь » 9 » 18:47:48

В Украине разрешили расторгать невыгодные договора с застройщиками: Зеленский подписал закон

Вчера, 18:47:48 337 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Украине разрешили расторгать невыгодные договора с застройщиками: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5091 о защите прав инвесторов в новое жилье. Документ, в частности, обязывает застройщиков раскрывать информацию о количестве уже проданных в доме квартир, а также предоставляет инвестору право расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком.

"Теперь рынок первичной недвижимости станет более прозрачным. А люди, которые вкладывают средства в строительство своего жилья, более защищенными", – прокомментировала подписание закона глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк у себя в Facebook.

Документ №5091 также предусматривает, что застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта. А кроме того, что:

  • каждая будущая квартира в многоквартирном доме должна быть зарегистрирована в реестре прав Минюста как отдельный объект имущественных прав;
  • застройщик обязан подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию.

 

"В законе есть еще много предохранителей от неблагочестивых застройщиков. Это поможет восстановить доверие к строительным компаниям, а рынок жилой застройки наконец-то станет цивилизованным", – отметила Шуляк.


В свою очередь, сами застройщики ранее высказались касаемо другой инициативы – о строительстве бомбоубежищ во всех новых многоэтажках Украины. По их словам, это требование может привести к подорожанию квартир в среднем на 10%.

При этом строить будут не классические бомбоубежища, а защитные укрытия на подземных этажах. Если же оборудовать убежища из особых материалов, подорожание квадрантного метра жилья составит не менее 20%.

"В нормативном смысле – это не совсем классические бомбоубежища, строить которые сейчас нецелесообразно, потому что долго и дорого. Скорее это защитные укрытия на подземных этажах с обязательной вентиляцией, электричеством, генератором для производства энергии, отдельным выходом и санитарно-технической зоной", – объяснили в компании KAN Development.


Как сообщалось, по состоянию на конец августа средняя стоимость нового жилья в Украине составляла 27 349 грн за кв. м. Это на 28% больше по сравнению с январем 2022-го.

Дороже всего однокомнатная квартира стоит в Киеве – в среднем 41 803 грн/кв.м (+20%). "Двушку" же дороже всего покупать также в столице – "квадрат" стоит в среднем 46 046 грн (+19%).

Тэги: застройщики, квартиры, Недвижимость
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: