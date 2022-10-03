Украинские войска прорываются в Херсон, но ВСУ не спешат подтверждать информацию

В вечернем обращении в воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные полностью взяли под контроль Архангельское и Миролюбовку на севере Херсонской области.

Также на протяжении всего вчерашнего дня в разных источниках с обеих сторон, причем сначала в российских и пророссийских группах, писали, что ВСУ заняли село Золотая Балка на берегу Днепра, еще два населенных пункта к западу от него, и продвигаются дальше к югу.

Бывший "министр обороны" непризнанной ДНР Игорь Гиркин написал в своих соцсетях, что также реальна возможность прорыва украинских войск вдоль Днепра.

Оперативное командование "Юг" в утренней сводке понедельника не стало вдаваться в детали ситуации на севере Херсонской области, ограничившись сообщением, что частичный успех есть.

Военные также просят украинские ресурсы и пользователей не публиковать никакой информации о ходе контрнаступления, даже если она поступает из надежных источников.

Преждевременное распространение такой информации может стоить жизни военным и мирным жителям освобождаемых территорий, говорят в командовании.

Появляется информация о прорыве украинских войск в Херсонской области. ВСУ не спешат ее подтверждать