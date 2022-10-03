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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Октябрь » 3 » 10:46:41

Украинские войска прорываются в Херсон, но ВСУ не спешат подтверждать информацию

Сегодня, 10:46:29 324 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинские войска прорываются в Херсон, но ВСУ не спешат подтверждать информацию

Появляется информация о прорыве украинских войск в Херсонской области. ВСУ не спешат ее подтверждать
 
В вечернем обращении в воскресенье президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные полностью взяли под контроль Архангельское и Миролюбовку на севере Херсонской области.
 
Также на протяжении всего вчерашнего дня в разных источниках с обеих сторон, причем сначала в российских и пророссийских группах, писали, что ВСУ заняли село Золотая Балка на берегу Днепра, еще два населенных пункта к западу от него, и продвигаются дальше к югу.
 
Бывший "министр обороны" непризнанной ДНР Игорь Гиркин написал в своих соцсетях, что также реальна возможность прорыва украинских войск вдоль Днепра.
 
Оперативное командование "Юг" в утренней сводке понедельника не стало вдаваться в детали ситуации на севере Херсонской области, ограничившись сообщением, что частичный успех есть.
 
Военные также просят украинские ресурсы и пользователей не публиковать никакой информации о ходе контрнаступления, даже если она поступает из надежных источников.
 
Преждевременное распространение такой информации может стоить жизни военным и мирным жителям освобождаемых территорий, говорят в командовании.
 
Тэги: Херсон, война в Украине
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