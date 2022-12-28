Россия хочет оставить Украину без света. Украинцы не сдаются — и им можно помочь. Рассказываем, как отправить генераторы или деньги

С самого начала полномасштабного вторжения российская армия бомбит украинские объекты критической инфраструктуры. Особенно интенсивно — с октября, после назначения командующим объединенной группировкой войск ВС РФ Суровикина. В результате целые города остаются без отопления и электричества: частично или полностью обесточены регулярно оказываются Киев, Харьков, Одесса, Львов, Николаев и другие населенные пункты.



Миллионы людей живут во время суровых морозов без тепла, воды и света — но справиться с этой ситуацией им помогают волонтеры со всего мира. «Медуза» рассказывает об инициативах некоммерческих организаций и активистов из разных стран по сбору денег на генераторы, аккумуляторы, теплую одежду и другие вещи, которые так нужны украинцам этой зимой. В большинстве случаев сделать пожертвование в рамках этих проектов можно только с зарубежных карт.

Важное предупреждение о рисках для граждан РФ

Генпрокуратура РФ еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину предупредила, что финансовая поддержка Вооруженных сил Украины будет трактоваться ведомством как государственная измена. По соответствующей 275-й статье Уголовного кодекса РФ грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Как объяснял адвокат Иван Павлов, российские спецслужбы могут заинтересоваться переводами в любые международные фонды вне зависимости от того, помогают они гражданскому населению Украины или военным. Если фонд поддерживает ВСУ, риски выше — но даже если нет, нельзя быть уверенным, что такой перевод для гражданина РФ абсолютно безопасен, предупреждал юрист. Особенно велики риски для тех, кто находится в России прямо сейчас или собирается туда в ближайшее время. Проанализируйте свою ситуацию — и примите решение об участии в описанных инициативах взвешенно и осознанно.

Польша (вариант 1)

Кто собирает: проект «Вернем тепло и свет Украине», который запустили бывшие российские депутаты регионального и муниципального уровня Наталья Шавшукова, Мария Соленова и Евгений Доможиров.

Что собирает: деньги на покупку генераторов, пауэрбанков, газовых баллонов и буржуек. Можно не жертвовать деньги, а сразу купить что-то из списка: буржуйку, генератор, инвертор, портативную плиту для готовки, мобильную электростанцию. На сайте проекта подробно расписано, как и где приобрести необходимое. Все закупленное отправляют в Украину.

Как пожертвовать: сделать перевод на счет в банке

в злотых: IBAN PL 61 1160 2202 0000 0004 8562 2349;

в долларах: IBAN PL 95 1160 2202 0000 0002 9748 8976;

в евро: IBAN PL 15 1160 2202 0000 0003 1641 4825.

Также можно перевести деньги через PayPal или криптокошелек. Более подробные реквизиты и основание платежа, которое нужно указать, есть на сайте.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да, поскольку проект работает с организацией WOT, которая в России объявлена «нежелательной» (за сотрудничество с такой структурой гражданам РФ, в том числе живущим за рубежом, грозит сначала штраф, позже уголовная ответственность). При этом существует возможность перевести деньги из России — для этого нужно связаться с создателями проекта. Их контакты есть на сайте. Организаторы сбора говорят, что перевод из РФ никак не нарушает российских законов, но предупреждают, что в нынешней ситуации проблемы не исключены.

Обновление. В первоначальной версии текста говорилось, что перевод не несет гражданам РФ юридические риски. Это не так. Мы приносим свои извинения.

Польша (вариант 2)

Кто собирает: учрежденная украинскими предпринимателями некоммерческая организация Help Ukraine Center.

Что собирает: зимние вещи, теплые спальные мешки, термобелье, одеяла, генераторы, фонарики, пауэрбанки для ВСУ и мирных жителей. Также организация собирает деньги на закупку лекарств и других необходимых продуктов.

Как пожертвовать: вещи можно принести или отправить на склад в Польше в городе Хелм (Rampa Brzeska, 63) с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Деньги можно пожертвовать через банковскую карту, PayPal — все способы перечислены на сайте.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Несмотря на то что НКО не закупает и не отправляет товары военного назначения, она поставляет гуманитарную помощь в том числе для ВСУ.

Польша (вариант 3)

Кто собирает: инициатива «Глобальный договор ООН». Это крупнейшая в мире инициатива в области устойчивого развития бизнеса. Занимается среди прочего вопросами окружающей среды, прав человека, борьбы с коррупцией и объединяет более 16 тысяч корпоративных участников — компаний, организаций, правительств и других структур.

Что собирает: деньги на закупку электрогенераторов и строительных материалов для Бучи.

Как пожертвовать: до 26 декабря через платформу Zrzutka.pl.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: по закону нет. Помощь в рамках инициативы ООН оказывают только мирным жителям Бучи.

Украина

Кто собирает: тренер по тхэквондо из Мариуполя Оксана Шевчук, которая с марта отчитывается о доставке в город гуманитарной помощи.

Что собирает: деньги на помощь людям, оставшимся в Мариуполе. Волонтеры привозят в город генераторы, еду, пауэрбанки, лекарства, корм для животных. Среди тех, кто донатит, периодически проводят розыгрыши памятных вещей — шевронов, браслетов, футболок.

Как пожертвовать: перевести деньги на счет 5375411503999687 (Monobank) или 5168742240814784 (ПриватБанк), отправить перевод через PayPal: +380677781957 или shevthyk1174@gmail.com.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Сейчас волонтеры из команды Шевчук разыгрывают среди тех, кто пожертвует сумму от 300 гривен (585 рублей по курсу ЦБ РФ), браслет; часть денег, полученных в ходе этого сбора, планируют отправить на помощь ВСУ.

Еще одно важное пояснение. Команда указывает, что у нее нет официальных счетов или документов, «потому что на это нет времени». «Пока мы будем возиться с бумажками и ждать, погибнут сотни. Пусть нашими документами для вас будут фото и видео, которые мы привозим каждый раз из этого ада», — говорится на сайте.

Германия

Кто собирает: инициатива «Украинский координационный центр Дрездена» (проект Diakonie Dresden). У проекта нет сайта, вся информация распространяется в соцсетях через волонтеров. Более подробная информация представлена на флаерах на немецком и украинском языках.

Цель: сбор генераторов, батареек, фонариков, пауэрбанков, светодиодных ламп и светящихся в темноте игрушек на батарейках для украинских семей, школ и детских домов.

Как пожертвовать: с 12 января можно принести необходимые вещи по адресу Dohnaer Straße, 53 (церковь предоставила проекту помещение под склад).

Также можно перевести, в том числе из-за рубежа, деньги на счет фонда Diakonie Leben (банк Ostsächsische Sparkasse Dresden):

IBAN: DE98 8505 0300 0221 2443 79; BIC: OSDDE81XXX, назначение платежа — помощь Украине.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: по закону нет. Инициатива направлена на помощь гражданскому населению Украины.

Нидерланды

Кто собирает: некоммерческий фонд Zeilen van Vrijheid («Паруса свободы»).

Что собирает: деньги на генераторы для системы здравоохранения и других общественных учреждений по всей Украине.

Как пожертвовать: банковским переводом в евро, долларах; криптовалюте; переводом через электронную платежную систему PayPal. Все способы перечислены на сайте организации.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: по закону нет. НКО не спонсирует ВСУ, а помогает медикам, волонтерам и мирным жителям (правда, «некоторые» единицы переданной техники оказываются и у ВСУ — они используются для эвакуации и лечения раненых украинских военнослужащих). Организация с марта ведет сбор на закупку машин скорой помощи и за это время передала 106 автомобилей, 36 машин для аварийно-спасательных служб и 256 тонн медицинской помощи.

Великобритания (вариант 1)

Кто собирает: созданная волонтерами некоммерческая организация Uk to Ukraine.

Что собирает: генераторы и деньги на них.

Как пожертвовать: через платформу JustGiving. Чтобы передать генератор, нужно написать на ​​info@uktoukraine.com или позвонить по номеру +44 7717 322030.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: по закону нет. НКО помогает мирным жителям.

Великобритания (вариант 2)

Кто собирает: основанная командой выходцев из Украины некоммерческая организация British-Ukrainian Aid.

Что собирает: деньги на закупку генераторов в больницы, детские дома, школы и приюты.

Как пожертвовать: через веб-сайт или через платформу JustGiving.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Организация среди прочего закупает медицинские средства для украинских военных.

Литва

Кто объявил сбор: некоммерческая организация Stiprūs Kartu («Сильны вместе») и Литовский национальный художественный музей.

Что собирает: деньги на покупку обогревателей, фонарей, генераторов и топлива для них. Все закупленное отправляют в Украину.

Как пожертвовать: из Литвы можно позвонить на номер 1409 (стоимость звонка — 5 евро), из других стран — отправить перевод через PayPal: mes@stipruskartu.lt.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Организаторы планируют, что закупленное оборудование будет доставлено в больницы и центры, где размещают беженцев. В начале декабря, например, большую часть помощи направили гуманитарному штабу во Львовском дворце искусств. Этот штаб, в свою очередь, помогает в том числе ВСУ.

США (вариант 1)

Кто собирает: основанная командой американских волонтеров с украинскими корнями некоммерческая организация Razom for Ukraine.

Что собирает: деньги на закупку портативных генераторов, переносных электростанций и печей, теплой одежды для военных и мирных жителей.

Как пожертвовать: через банковский перевод, кредитной картой, через PayPal или криптовалютой. Все способы перечислены на сайте.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Организация в том числе доставляет гуманитарную помощь украинским военным на передовую.

США (вариант 2)

Кто собирает: основанная волонтерами некоммерческая организация United Help Ukraine.

Что собирает: деньги на закупку генераторов мирным жителям и военнослужащим Украины.

Как пожертвовать: через сбор на фейсбуке, через банковский перевод, криптовалюты или с помощью чека — способы перечислены на сайте.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. Организация в том числе помогает раненым украинским военным и ведет сбор на медицинскую помощь.

США (вариант 3)

Кто собирает: основанная командой американских волонтеров с украинскими корнями некоммерческая организация Revived Soldiers Ukraine.

Что собирает: деньги на закупку генераторов для клиник и больниц, машины скорой помощи, медикаменты.

Как пожертвовать: через банковский перевод, PayPal, сервис Patreon и другими способами.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: да. НКО в том числе ведет сбор на припасы и снаряжение для территориальной обороны (в Украине это отдельный род сил ВСУ).

США (вариант 4)

Кто собирает: основанная командой американских волонтеров с украинскими корнями некоммерческая организация Nova Ukraine.

Что собирает: деньги на генераторы, печи, обогреватели, термобелье, термомешки.

Как пожертвовать: через PayPal, кредитной картой или криптовалютой — все способы здесь.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: по закону нет. НКО помогает только мирным гражданам.

Румыния

Кто собирает: инициативная группа волонтеров из города Тимишоары Timisoara for Ukraine.

Что собирает: деньги на закупку электрогенераторов, больших палаток, спальных мешков, продуктов питания.

Как пожертвовать: через сайт организации.

Есть ли риски для жертвователей из РФ: скорее всего, нет. Проект рассчитан в первую очередь на снабжение гражданского населения украинского города Черновцы — побратима Тимишоаров.

Анастасия Жвик и Марина Дульнева