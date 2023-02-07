Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день, который можно считать экзаменом

День, когда каждый из нас должен показать, на что он способен – прежде всего в профессиональной жизни. Можно считать это экзаменом, который ставит перед человеком жизнь, наблюдая при этом, справится он или нет. От результата будут зависеть карьерные перспективы и материальное положение, поэтому необходимо напрячь все силы – как моральные и психологические, так и физические – и оправдать доверие высших сил.
В случае успеха главное – не "поймать звезду" и не переоценить себя, вряд ли такое настроение будет способствовать плодотворной работе и впредь.
Идеи, которые придут сегодня вам с голову, должны "отлежаться": по прошествии времени будет ясно видно, насколько они перспективы и результативны, а там можно будет и в работу их брать.
Избыток энергии, которую вы почувствуете в этот день, может стать причиной неадекватных реакций на слова и действия окружающих, а там и до серьезного конфликта недалеко – постарайтесь проявить сдержанность.
Не стоит вступать в пререкания с людьми, которых вы знаете мало или не знаете вообще: трудно сказать, как они отреагируют на ваши доводы – велика вероятность выяснения отношений вплоть до применения физической силы.
Сегодня, как никогда, ваш дом будет вашей крепостью: в его стенах вы вряд ли встретите неадекватных людей поэтому если представится такая возможность, не стоит сегодня покидать его стен.
Наведение порядка в доме сделает его чище не только на материальном, но и энергетическом уровне: вместе с пылью, грязью и мусором из вашего дома уйдет негатив, который препятствует циркуляции позитивной энергии.
Занимаясь благотворительностью, ориентируйтесь на то, чтобы делать добро другим людям, а не извлекать выгоду для самих себя – за такой корыстный подход рано или поздно придется отвечать.
Нежелательно общаться с людьми, которые вам неприятны: вряд ли вы сможете сдержаться и не ответить колкостью даже на самое безобидное их замечание – не стоит и говорить о том, к чему это приведет.
Силой эмоций, которые вы будете испытывать в это время, захочет "подпитаться" находящийся рядом токсичный человек – не давайте ему такой возможности, иначе это плохо отразится на вашем самочувствии.
Каким бы обаятельным ни был новый знакомый, не спешите верить всему, что он вам скажет: в этот день очень легко попасть под чужое влияние, а в результате можно потерять собственную личность и право на свое мнение.
От серьезных решений – особенно если они касаются финансовой сферы – сегодня лучше отказаться: велика вероятность совершить досадную ошибку, которая, в свою очередь, станет причиной материальных потерь.
Нынешний день необходимо провести в месте, в котором вы чувствуете максимальный комфорт – как моральный, так и физический: для одних речь пойдет о собственном доме, а для кого-то – и о рабочем месте в офисе.
Не стоит верить комплиментам, которые будут вам сегодня говорить окружающие: и дело совсем не в том, что вы их недостойны, просто эти люди скажут их неискренне, а чтобы получить то, что им от вас нужно.