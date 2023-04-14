Утечка из Пентагона. Что рассказали секретные документы о войне России против Украины

Самая масштабная за десятилетие утечка американских секретных документов обошлась без масштабных сенсаций, но десятков слитых 21-летним геймером файлов хватило на недели обсуждения в мировой прессе.

Вот что мы узнали на сегодняшний день.

Кто слил

Секретными файлами поделился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы еще в конце февраля. Власти задержали 21-летнего сотрудника 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра.

Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу на популярной у геймеров платформе Discord. В группу входили в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Что слили

Доклады разведки, которыми пользуются власти. Фактически - советы и информация для сведения, которую власти вольны учитывать или игнорировать при определении политики.

В отличие от предыдущих утечек, документы - самые свежие, некоторые датированы мартом текущего года.

Что грозит обвиняемому

Джеку Тейшейре грозит длительный тюремный срок. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что ему предъявлены обвинения в соответствии с Законом о шпионаже 1917 года.

Когда Закон о шпионаже был принят, он предусматривал тюремное заключение на срок до 20 лет и штрафы в размере до 10 000 долларов по каждому эпизоду обвинения.

Предъявленные Тейшейре обвинения могут повлечь за собой до 10 лет тюремного заключения, даже если он не намеревался причинить вред, не передавал данные иностранной разведке, а просто хотел похвастаться доступом к секретным данным перед друзьями в частном онлайн-чате.

О чем мы узнали из слива

Документы изучают почти все крупнейшие мировые СМИ, включая Би-би-си. Первыми об утечке и ее подробностях сообщили американские газеты Washington Post и New York Times.

Вот что известно на текущий момент:

Про подготовку наступления Украины

Наиболее серьезная часть утечки - подробные отчеты о подготовке и оснащении контрнаступления Украины, которого ждут с недели на неделю. В документах содержатся карты, а также данные о том, когда готовы подразделения, и перечисляются все танки, бронемашины и артиллерия, предоставляемые Украине западными союзниками.

Про потери России

США оценивают военные потери России в 190-223 тысячи человек, включая 35-43 тысячи убитыми.

Американская разведка утверждает, что ей стали известны подсчеты ФСБ: 110 тысяч раненых и убитых россиян.

Отдельная записка посвящена потерям российского спецназа. В ней говорится, что его использовали как пехоту, потому потери огромны. На основе анализа спутниковых снимков российской военной базы утверждается, что 22-я отдельная бригада спецназа на юге России и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.

Про потери Украины

Данные американцев об украинских боевых потерях: 124-131 тысяча убитыми и ранеными.

Как и в случае с оценкой российских потерь, Пентагон отмечает "низкий уровень доверия" к этим цифрам из-за нехватки информации и избытка дезинформации.

Про возможности американской разведки в России

Из материалов следует, что американцы так или иначе получают информацию почти из каждой российской спецслужбы.

США в режиме реального времени предупреждали украинцев о времени и даже конкретных целях российских ударов, включая позиции украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале и планы разрушения десятков энергетических объектов и мостов.

В одном из документов обсуждается, как российский Генштаб планирует противодействовать танкам, которые страны НАТО поставляют Украине.

Про нехватку сил для наступления Украины

В одном из документов говорится, что у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление, и оно может привести лишь к "умеренным территориальным приобретениям" и большим потерям. Документ датирован началом февраля. С тех пор Украина получила новые партии вооружений и обучила дополнительные подразделения.

Про нехватку боеприпасов у ПВО Украины

В одной из записок говорится, что при нынешнем темпе расходования, ракеты к "Букам" у украинцев должны практически закончиться к 31 марта, а ракеты к С-300 - ко 2 мая. Там же говорится, что ПВО на 89% опираются на советские "Буки" и С-300.

Про "дикие сценарии"

Американская военная разведка описывает "дикие сценарии" развития ситуации, включая смерть Путина или Зеленского, военный переворот в России, удар украинцев по Кремлю и тому подобное. Она не оценивает вероятность этих событий и последствий, а лишь предлагает командованию и политикам варианты ответных действий.

Про спецназ стран НАТО в Украине

В датированном 23 марта документе перечислены силы специального назначения нескольких стран НАТО, находящиеся в Украине. У британцев самая многочисленная группа: 50 человек. За ними следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1).

Все они заявили, что эти военные в боевых действиях не участвуют и преимущественно находятся в посольствах.

Про генсека ООН

Утечка содержит критику в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и выдержки из его переписки с подчиненными. Авторы слитой аналитической записки полагают, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

Про нефтяные переговоры России с Мали

В документе о переговорах властей Мали с Россией о закупках нефти, датированном 17 февраля, говорится, что малийцы на переговорах с российским министерством энергетики и фирмой, связанной с ЧВК "Вагнер", не согласились на предложенную Россией цену на нефть и продолжили торговаться.

Про сближение Ближнего Востока с Россией

Американские разведчики пишут, что союзники США на Ближнем Востоке, в частности, Египет и Объединенные Арабские эмираты, тайно налаживают отношения с Россией.

Они ссылаются на записи разговоров российских официальных лиц, которые якобы обсуждали, как Эмираты согласились сотрудничать против разведок США и Британии.

ОАЭ немедленно отвергли эти обвинения.

Про планы Египта продавать оружие России

Египет планировал тайно произвести и поставить России 40 тысяч ракет для реактивных систем залпового огня "Град", говорится в одном из документов. Египет назвал это утверждение абсурдным, а власти США сообщили, что не располагают данными о том, что подобные поставки уже имели место.

Про планы ЧВК "Вагнер" купить оружие в Турции

Турция - член НАТО, поэтому донесение о попытках ЧВК "Вагнер" купить у нее оружие вызвало особый интерес. Согласно утечке, вагнеровцы встречались с турками в начале февраля и хотели купить боеприпасы и оборудования для войн в Украине и Мали.

Про военную помощь Сербии Украине

Не присоединившаяся к санкциям против России Сербия угодила в таблицу, в которой 38 стран Европы распределены по отношению к военной помощи Украине. Только Австрия и Мальта в таблице помечены как отказники. Про Сербию сказано, что она обязалась отправить или уже отправила оружие или боеприпасы Украине.

Власти Сербии назвали информацию ложью и заявили, что не продавали и не будут продавать оружие ни украинской, ни российской стороне.

Про слежку США за союзниками

Из утечки следует, что американская разведка перехватывала корейские электронные сообщения, в которых обсуждалась возможность поставок боеприпасов Украине.

Кроме того, США, по всей видимости, следят за высшим военным и политическим руководством Украины, чтобы получить четкое представление о военной стратегии Украины.

Вопросы, на которые нет ответа

К утечке много вопросов, но постепенно ситуация проясняется. На первый - кто слил - ответ получен. На второй - настоящие ли документы - частично тоже.

Про остальное пресса, политики и эксперты продолжают гадать.

Главные неизвестные - остановит ли утечка ожидаемое украинское наступление и не является ли спланированной дезинформацией в рамках его подготовки.

Россия назвала утечку "интересной", Украина утверждает, что она выгодна только России, а наступление и освобождение оккупированных территорий все равно неизбежно.

Утечка пока не пошатнула единство Запада в деле поддержки Украины и не испортила отношения США с союзниками.