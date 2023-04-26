Сколько стоит аренда квартиры во Львове: в каких районах дешевле всего. ФОТО

Сколько стоит аренда квартиры во Львове

Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже при отсутствии большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал риелтор Александр Бойко.

По словам эксперта по недвижимости, сейчас во Львове самый большой спрос на недорогое жилье. Бюджетные квартиры ищет молодежь и переселенцы, желающие переехать из пригорода.

Средние цены на аренду жилья во Львове по состоянию на конец апреля таковы:

аренда однокомнатной квартиры — 10-12 тысяч гривен ;

квартиры — ; Аренда двухкомнатной квартиры — 14-16 тысяч гривен ;

квартиры — ; Аренда трехкомнатной квартиры — 18-20 тысяч гривен.



На цену влияет место расположения жилья, говорит риелтор. Аренда квартир в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем те, что расположены в отдаленных районах – например, на жилом массиве Сихов и микрорайоне Рясное.



Аренда жилья Львов, Сихов / Фото: OLX



"Ключевым фактором является возраст и состояние, которые также влияют на цену аренды. Так же как и удобства, входящие в стоимость. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими", — рассказал ТСН.ua Александр Бойко.

Риелтор добавил, что стоимость аренды квартиры также зависит от ее типа. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.

Что касается спроса на аренду квартир во Львове, многие до сих пор считают, что жилье на западе Украины безопаснее, отметил риелтор, поэтому остаются жить в городе. Кроме того, часть переселенцев, чьи дети пошли в школы с сентября прошлого года, пока не возвращается домой, ведь учебный год еще не закончился.





Аренда квартиры в центре Львова. / Фото: OLX



Риелтор говорит, что сделать точный прогноз по росту или падению цен на аренду невозможно. Однако Александр Бойко уверен, что стоимость квартир во Львове будет держаться на этом уровне в течение весны и лета.

"Что касается города Львова, я могу однозначно сказать, что изменений по ценам не произойдет до осени", — отметил риэлтор.

