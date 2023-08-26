Где планируют выдавать больше повесток в Украине после усиление мобилизации

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что к нему обратились военные с просьбой увеличить масштабы мобилизации, военный эксперт и представители ТЦК в комментарии для ТСН рассказали о возможных методах усиленной мобилизации.

Не исключено, как говорят источники, что усиленные меры по оповещению будут проходить на рабочих местах военнообязанных.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, осведомленный об аспектах мобилизации, говорит, что предположение об увеличении возрастного порога, призыв многодетных родителей – по этому поводу в законодательстве никаких изменений пока не анонсировалось.

"Есть определенный украинским законодательством порядок мобилизации. Реализуются те пункты, которые там указаны, — рассказал ТСН Владислав Селезнев. — Никаких изменений в законодательстве не анонсировали. Например, о том, что будут мобилизовывать многодетных родителей. Мобилизационный потенциал нашей страны немалый. Ключевая проблема в том, что, к сожалению, несмотря на нормы законодательства о том, что именно государство должно проводить мобилизацию, де-факто ее проводят представители ТЦК. Фактически – Вооруженные Силы. Реестры ВСУ не являются совершенными, идут дискуссии о том, можно ли дать военным доступ к базам избирателей, фискальной и пограничной службам, базам МВД, чтобы каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, попадающий под норму действия закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", был на учете. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, но мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить донабор без изменений законодательства".

К этому Владислав Селезнев добавил, что, по его мнению, в украинском правительстве произойдет трансформация, будет понимание, что мобилизация – это не исключительно дело военных.

"Этим должно заниматься все государство вместе с правительством, которое должно обеспечивать в том числе и должным образом организованное оповещение граждан . Есть запрос на социальную справедливость. Кто-то участвовал во время первых волн мобилизации 2014-2016 годов, затем вернулся в армию во время полномасштабного нашествия врага, кто-то игнорировал вызовы в ТЦК и тогда, и сейчас. Поэтому должен быть приведен в порядок учет, чтобы не было исключений", — резюмировал эксперт.

Источники ТСН в областных военкоматах рассказали, что после заявления президента Украины еще никаких письменных указаний об усилении мобилизации не поступало, но совсем не исключено, что это произойдет в ближайшее время.

"Пока единственным направлением, где возможно усиление, можно считать оповещения на предприятиях, на рабочих местах военнообязанных. Остальные направления, на наш взгляд, были усилены после полномасштабного вторжения", — сообщил нам источник в одном из областных войскоматов.

Повестки раздают на работе

В Украине становятся частыми случаи выдачи повесток на рабочих местах – как выяснил ТСН, это касается как государственных учреждений, так и частных.

Фактически этот процесс выглядит следующим образом: представители военкомата приносят повестки на предприятие, обязывая руководителя выдать его своим военнообязанным работникам.

"Мой руководитель обязал меня расписаться за получение повестки. Сказал, либо расписывайся, либо увольняйся, потому что он не хочет быть в роли того, кто покрывает уклонистов. Пришлось поставить подпись за то, что получил повестку", — рассказывает 42-летний киевлянин Александр, работающий в частной автомастерской.

Функции работодателя ограничены

На что следует обращать внимание руководителю предприятия и работникам при получении повесток – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали адвокаты, знающие нюансы мобилизации.

"Оповещение военнообязанных о вызове в ТЦК СП может быть реализовано через работодателя. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487, — говорит адвокат Марина Бекало. — Работодатель, получив распоряжение от ТЦК, обязан:

выдать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК СП, довести к сведению под личную подпись военнообязанных работников и прислать копию такого приказа (распоряжения) в трехдневный срок в ТЦК

вручить повестку работнику о вызове

если такой работник находится в командировке, отпуске или больничном, работодатель должен письменно известить об этом ТЦК СП

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием работника в ТЦК СП".



По словам Марины Бекало, на этом обязанности и ответственность работодателя в части оповещения работника о вызове в ТЦК СП ограничивается.

"В дальнейшем, ответственность за неявку в ТЦК СП без уважительных причин несет исключительно военнообязанный работник. Если работодатель выполнил все вышеперечисленные правила по оповещению, он свою функцию исполнил, и, соответственно, нести ответственность за действия своих сотрудников, которые касаются военной обязанности, работодатель не будет", — говорит Марина Бекало.

Если работник отказывается от повестки

"Если работник отказывается от подписания приказа об оповещении о вызове и повестках, работодателю желательно этот факт зафиксировать. Определенного алгоритма в таком случае нет. Поэтому, это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ от подписи работника.Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной. За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3400-5100 грн согласно ст.210-1 КУоАП", – объясняет Марина Бекало.

И добавляет: "Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-медицинскую комиссию, признавшую его пригодным к военной службе. Согласно ст.2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе, военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины".

Без заключения ВМК не призывают

По словам Марины Бекало, само заключение ВМК играет немаловажную роль.

"Пока ВМК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК СП не имеет оснований. Поскольку обвинения по ст. 336 ККУ не могут основываться на предположениях, то для создания состава уголовного правонарушения должен быть вывод ВМК о пригодности военнообязанного к службе и документально подтвержденный факт неприбытия его в ТЦК СП по повестке на отправку на военную службу без уважительных причин", — разъясняет адвокат.

Что следует проверить, получая повестку

"При получении повестки военнообязанный должен проверить правильность указанных в ней своих личных данных, ФИО и дату рождения, дату и место (адрес) прибытия в ТЦК СП. Форма повестки утверждена Постановлением КМУ 1487 (Приложение 11). Если все данные верно заполнены, и повестка отвечает установленной форме, то военнообязанный не имеет оснований не получать ее", — резюмирует адвокат.

Если работник в отпуске или больничном

Руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо, например, на больничном или в командировке.

"Если работник откажется получить повестку от руководителя, то последний составит соответствующий акт и уведомит об этом ТЦК, – объясняет ситуацию адвокат Ростислав Кравец. – Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил. Если работник отказался получить повестку, то составляется акт об этом".

И добавляет: "В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копии этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное производство, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными. К ответственности привлекаются за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки".