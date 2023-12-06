Илья Кива убит: его тело обнаружили в парке отеля «Величъ» под Москвой

В подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, об этом сообщают источники из рф. Кто его убил, не сообщается.

Экс-нардеп Илья Кива найден мертвым в подмосковье, сообщают российские телеканалы:

«Тело украинского политика Ильи Кивы обнаружили в подмосковном поселке Супонево».

Первые подробности

Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. Реанимировать его, медикам не удалось.



Сотрудники отеля, нашедшие Илью Киву рассказали, что на правом виске была резаная рана, на левой части лица – гематома.



В тоже время, по информации от украинских источников, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и российского пропагандиста Ильи Кивы – это спецоперация СБУ. Кива был ликвидирован из стрелкового оружия.



Кто такой Илья Кива?

Илья Кива – бывший украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции ОПЗЖ, член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора», бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова,. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

В 2019 году высказывания Кивы поменялись на противоположные, он вступил в партию ОПЗЖ. С начала большой войны в феврале 2022 года находился в рф, вел жесткую антиукраинскую риторику.



С весны 2022 года находится под санкциями Великобритании, Австралии, Канады и Украины.

Z-каналы про смерть Ильи Кивы

Путинское Z-сообщество не то, чтобы сильно расстроилось убийству беглого украинского депутата Ильи Кивы, чье тело было найдено сегодня в Подмосковье.

"Прикольно щас будет наблюдать за постами о том что погибший Илья Кива был русским патриотом, восставшим против украинского режима. Нет, Илья Кива был типичным [украинцевм], готовым продать хоть родную мать. России такие союзники не нужны. Как только бы сменилась конъюнктура, он был бы в первых рядах тех, кто якобы всегда был за Украину, а свою симпатию к РФ просто симулировал. Умер Илья - да и хуй с ним", - тг-канал "Русское будущее".

"...проблема Кивы в том, что вся его жизнь говорит нам о том, что его вполне могли убить и не украинцы. Это могла быть бандитская разборка, пьяная перестрелка, любовная ссора. Да что угодно.

Жил без принципов. Умер без принципов. Мы передаём соболезнования близким Кивы, если таковые на планете существуют. Но в этот раз мы можем утверждать, что фраза «Война забирает лучших» точно не про убийство в подмосковном бору", - "Обыкновенный царизм".

Даже придворный военкор Коц не нашел для покойного добрых слов: "В Подмосковье убит Кива. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд".