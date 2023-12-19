Как сотрудник ТЦК из Тернополя «воюет» в Доминикане — подробности нового скандала

Работник ТЦК "жирует" на пляжах Доминиканы во время войны, поэтому в Сети — снова скандал. Кого снова поймали за границей и где загорал мужчина, рассказывают журналисты TSN.

В Украине идет война, но, похоже, до сих пор не для всех. Во время активной мобилизации чуть ли не ежедневно где-то творится новый скандал из-за силовых вручений повесток, и вместо того, чтобы показывать пример, в ТЦК находятся те, кто публично кичится лакшери жизнью во время войны.

"В Украине война, но, похоже, до сих пор не для всех. Продолжается активная мобилизация, чуть ли не каждый день где-то вылезает скандал из-за силовых вручений повесток, и вместо того, чтобы показывать пример, в ТЦК находятся те, кто публично кичится лакшеры жизнью во время войны" ", — начинает рассказ Виктория Гнатюк.





Вот так отдохнул

Войнами устали, но не сломлены. Как-то можно описать следующие фото. На них вы сейчас видите Яцюченко Олега Анатольевича. Он — работник районного центра комплектования на Тернопольщине и очень устал мобилизовать мужчин, а потому отправился отдохнуть и не куда-нибудь, а на пляж Доминиканской республики на пару с дамой сердца. Ну а чтобы не один он радовался, что в море купается и с девушкой зажимается, он выложил эти счастливые фото в свои инстаграммы, чтобы за него порадовались все подписчики, особенно те, кого он отправил на войну.

"Как видите, он даже на фото отметил геолокации, чтобы мы все недолго думали, где именно на Тернопольщине такие виды. В Сети уже несется шквал возмущения. Яцюченко требуют отправить на фронт", — говорит журналистка.



Фото инстаграм





















Реакция Сети:

"То есть моего отца с самого начала войны не кем заменить, он не может даже на несколько дней приехать. А у этих человек все хорошо:) его и отправить на замену на фронт, наши ребята там устали!"

"Воины не могут отпуска взять родных увидеть, а здесь отдых за границей… Это как называется????? Вы не о…ли там "приближены" в тылу?????"

"Как он выехал из страны во время военного состояния? Почему этим вопросом не интересуется СБУ?"

"Он отдыхает, а парни гибнут."

Что говорит руководство?

Такая реакция – не удивительно. Кому понравится лакшеры-отдых того, кто мобилизует мужчин и даже больше, публично этим кичится. Но удивит вас и реакция самого ТЦК. Там не отрицали лакшеры отпуск коллеги, более того, на странице центра комплектации людей заверили, что Олег Яцюченко уехал за границу законно.

После этого в комментариях поднялось насилие. Одни возмущаются, как случилось, что работник ТЦК уехал на дорогой курорт во время войны, еще и публично кичится этим. Впрочем, некоторые встали на защиту мужчины, отметив, что если он военный и защищал страну, то имеет право на отдых.

Что известно о работнике ТЦК?

Ну а теперь больше расскажем вам, что известно об этом представителе ТЦК. Олег Анатольевич, по информации из открытых источников, в реестре деклараций указан в качестве офицера отделения рекрутинга и комплектования Тернопольского РТЦК и СП, но это не единственная его должность, он также зарегистрирован как дознаватель сектора дознания отделения полиции №4 Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области в городе Сбораж. Оттуда он, кстати, родом. Речь идет об одном и том же мужчине, ведь совпадают данные в декларациях. Такие вот случаи с дерзкими событиями, связанными с этими структурами все становятся скандальнее. Учитывая последнюю информацию, следует напомнить вам и о предыдущих скандалах, связанных с роскошной жизнью и взяточничеством и деньгах на крови во время войны. Вы точно помните скандального военкома из Одессы, тот вообще успел наварить 188 миллионов и кучу элитной недвижимости в Испании, он в СИЗО, шикарный дом уже арестован, собственно, как и все остальное имущество.





Кто и как в ТЦК нажился на войне?

Такие же у него там были и подчиненные. И не только. Таких скандалов достаточно и по всей Украине. Так, летом работники Государственного бюро расследований разоблачили в Полтавской области начальника одного из районных территориальных центров комплектования, который за взятки обещал помочь избежать призыва по мобилизации. Стоимость "услуги" у него составила 50 тысяч гривен.

Во Львовской области у начальника Яворовского районного ТЦК такса была больше, у него отмазаться можно было за 3 тысячи долларов, после уплаты "пени" он оформлял военнообязанному документы о временной непригодности к службе по состоянию здоровья, которые в свою очередь предоставляли право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

В Сарнах Ровенской области разоблачили участкового инспектора одного из райотделов полиции, который требовал 500 долларов от местного жителя за отсрочку мобилизации в ряды ВСУ. Работник полиции был задержан после получения взятки мечеными купюрами. В Хмельницком работник военкомата за более полутора тысяч долларов обещал помочь "откосить" от службы одному из призывников, которому на тот момент уже вручили повестку. В Киеве СБУ разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, здесь конечно такса едва ли не самая большая — он уже за 5 тыс. долларов предлагал мужчинам уклониться от военной службы в условиях военного положения. Во время обысков на работе и дома у коррупционера правоохранители обнаружили наличные деньги более чем на 5 млн гривен. В то же время никуда не деваются и скандальные случаи мобилизации под открытым небом или в спортзалах.

Одни кричат — такие способы незаконны, другие — на фронте нехватка кадров, так что на войну должны идти все. Такого же мнения и многие военные. В государстве наконец-то отреагировали на заявления украинцев и уже разрабатывают комплексные изменения в процесс мобилизации и демобилизации. Конкретику народные депутаты должны представить уже до конца этого года.

Напомним, СБУ и ТЦК проверяют рестораны Киева. Уже известно о рождественских рейдах военных. Раньше военными уже наведывались в спортзалы, базы отдыха и даже ходили по домам. Но теперь расширили область раздачи повесток. В этот раз под прицелом оказались общественные места таких городов, как Львов, Одесса и Киев.