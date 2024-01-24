Що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області: чия це робота і що перевозив літак

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зараз з'ясовує, чи були на борту літака полонені захисники.



У Бєлгородській області 24 січня розбився російський важкий військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули. За одними даними, літак міг перевозити ракети С-300. Водночас в РФ заявляють, що на борту були українські військовополонені, але Україна цього наразі не підтверджує.

ТСН зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76.

Падіння Іл-76

Спершу про катастрофу літака Іл-76 у селі Яблоново Бєлгородської області повідомили російські Telegram-канали. А згодом інформацію підтвердили і в Міноборони РФ.

"24 січня близько 11:00 за київським часом при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76 у Бєлгородській області", – вказали у російському Міноборони.

У відомстві стверджують, що на борту Іл-76 перебували нібито 65 українських полонених, яких везли для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Зауважимо, що підтвердження цієї інформації з боку України не було!

На заяву Міноборони РФ про начебто перевезення полонених відреагував український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", – йдеться в заяві штабу.

Там наголосили, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, задля дестабілізації суспільства.

До місця падіння вилетіла комісія ВКС Росії для встановлення причин катастрофи.

У Мережі з’явилися фото і відео з місця падіння Іл-76, на яких видно розтрощене аваіасудно та його уламки. Окрім того, на відео був зафіксований сам момент катастрофи.



Вибух на місці падіння Іл-76 / Скриншот



Місце падіння Іл-76 у Бєлгородській області / Фото: російські телеграм-канали

РОСІЙСЬКИЙ ЛІТАК ІЛ-76 РОЗБИВСЯ У БЄЛГОРОДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Що перевозив Іл-76

Видання "Українська правда" із посиланням на джерела в ЗСУ повідомило, що на борту вантажного Іл-76 могли бути ракети для ЗРК С-300, якими російські війська обстрілюють Україну.

А видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело у Силах оборони повідомило, що літак Іл-76 було збито і це – робота ЗСУ. Згодом видання прибрало цю інформацію.

За повідомленням "Суспільного", в українському Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські сили, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

"Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформоване близьке до Міноборони джерело повідомило, що Іл-76 був збитий на зльоті. Співрозмовник видання не навів інших подробиць.

Реакція Кремля на падіння Іл-76

Речник президента РФ Дмитро Пєсков поки що утримається від коментарів щодо падіння Іл-76 в Білгородській області.

"Поки не можу нічого сказати, це досить свіжа інформація, зараз з нею розбиратимемося", – відповів Пєсков запитання, чи встигли президенту Володимиру Путіна доповісти про падіння літака.



Речник президента РФ Дмитро Пєсков / Фото: Associated Press

Водночас спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати звернення до конгресу США та німецького Бундестагу у зв'язку з катастрофою Іл-76, "для того, щоб депутати нарешті прозріли, кого вони фінансують".

Росія бреше про полонених на борту Іл-76 – оцінка експертів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував перші фото з місця падіння Іл-76 і звернув увагу, що на полі немає ознак розкиданих тіл. Експерт назвав фейком заяву Міноборони РФ про начебто перевезення на борту літака 65 українських полонених для обміну. Коваленко зазначив, що полонених літаками не перевозять, і звернув увагу на сумнівну заяву росіян, що "на 65 полонених було всього 3 (!!!) супроводжуючих!"

"Разом з екіпажем – 74 особи на борту за версією мо рф, але на полі жодного тіла", – зазначив аналітик.



Фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня / Фото: російські телеграм-канали

Він також прокоментував інформацію про те, що літак Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300.

"Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була і ще потужна детонація боєкомплекту", – написав Коваленко в Мережі.

Характеристики Іл-76

Літак Іл-76 призначений для десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (зокрема, середніх танків) з розрахунками та озброєнням, доставки військам термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.



Іл-76МД / Фото: Український мілітарний портал

Іл-76 здатний транспортувати 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадку 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті літак може перевозити 245 людей.

На літаках Іл-76 також можливе розміщення гарматного озброєння. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.