Уряд дозволив виїздити студентам за кордон на навчання: кому і за яких умов

|ЖЖ » Новини » 2024 » Апрель » 2 » 16:52:54
Сьогодні 2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив студентам-чоловікам виїзджати за кордон. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Водночас виїзд студентам дозволили лише за певних умов, перелік яких міститься у постанові під назвою "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Згідно з нею, виїхати за кордон студенти-чоловіки зможуть, якщо вони:
Також документ наводить перелік документів, які студенти мають надати для виїзду.
У державній прикордонній службі ВВС Україна повідомили, що ще не можуть коментувати рішення уряду, адже ще не отримали та не вивчили ухвалені документи. Там також додали, що наразі не можуть оцінити, як працюватиме новий порядок.
Українські студенти-чоловіки, що навчаються в іноземних вишах, зіткнулися з проблемою виїзду за кордон ще восени 2022 року.
Тоді на понктах пропуску виникали цілі черги зі студентів, яких не випускали з України попри те, що вони мали всі документи про навчання в інших країнах.
Прикодонна служба тоді мотивувала відмови тим, що усім чоловікам віком від 18 до 60 років під час дії воєнного стану виїзд заборонений, а студенти не входять до переліку виключень з уього правила, який прописаний у законі.
Водночас юристи наголошували, що така ситуація є спірною і може порушувати про на освіту, закріплене в Конституції України.