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Суд выпустил бывшего нардепа Сергея Пашинского из СИЗО

Сегодня, 13:33:07 807 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд выпустил бывшего нардепа Сергея Пашинского из СИЗО

 Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд, который изменил предыдущую меру пресечения Пашинскому в виде ареста, информирует "Украинская Правда".

Экс-нардепу выбрали круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение суд вынес на заседании в среду, удовлетворив ходатайство защитника Пашинского Андрея Федура.

В частности, экс-депутату запретили покидать дом в селе Хотов Васильковского района Киевской области.

Кроме того, на него были возложены обязательства до 3 февраля 2020 года не общаться с потерпевшим и свидетелями, сдать на хранение заграничный паспорт, носить электронное средство контроля (электронный браслет) и прибывать по первому требованию.
 

Что было раньше


29 ноября Печерский районный суд Киева продлил Пашинскому меру пресечения в виде ареста до 29 января 2020 года.
 

Предыстория


Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти.

Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него.
Тэги: нардеп, суд, Пашинский
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Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:00:17, Сегодня
+6

Ему за расстрелы на майдане должны пожизненное дать
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 17:47:56, Сегодня
-2

шизофреники московские повылазили.
Zen_Garden
2 Yuri (Zen_Garden)   • 14:06:38, Сегодня
+8

Сволочь редкостная
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:16:00, Сегодня
+2

Саджати будемо, але папізже. Коли весна прийде, але хз, в якому році. Коротше, не на часі (с) і "я вам нічєво нє должен!" (с).
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