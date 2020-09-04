Коронавирус в Украине бьет рекорды: за сутки более 2700 новых больных

За минувшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 новых случаев коронавируса, это новое рекордное количество (предыдущий рекорд - 2495). Об этом информирует Минздрав.
За сутки также 937 пациентов выздоровели, 51 - умер от осложнений. Это тоже рекордное количество летальных случаев (предыдущий - 49).
Больше всего больных обнаружили в Харьковской области (371) и Киеве (319). Также большая заболеваемость в Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской областях (196).
Ситуация на Житомирщине
В Житомирской области за сутки выявлено 79 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело 3 550 человек.
По состоянию на 4 сентября переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 997 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69 человек.
В Житомирской области в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными COVID-19 205 коек, что составляет 22,3% от общего количества.