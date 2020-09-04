Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 04.09.2020    13:43:18
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 4 » 09:54:59

Коронавирус в Украине бьет рекорды: за сутки более 2700 новых больных

Сегодня, 10:05:59 673 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус в Украине бьет рекорды: за сутки более 2700 новых больных

 За минувшие сутки, 3 сентября, в Украине обнаружили 2723 новых случаев коронавируса, это новое рекордное количество (предыдущий рекорд - 2495). Об этом информирует Минздрав.

За сутки также 937 пациентов выздоровели, 51 - умер от осложнений. Это тоже рекордное количество летальных случаев (предыдущий - 49).

Больше всего больных обнаружили в Харьковской области (371) и Киеве (319). Также большая заболеваемость в Одесской (225), Тернопольской (204) и Львовской областях (196).


Ситуация на Житомирщине


В Житомирской области за сутки выявлено 79 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело 3 550 человек.

По состоянию на 4 сентября переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1 997 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69 человек.

В Житомирской области в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными COVID-19 205 коек, что составляет 22,3% от общего количества.

Тэги: коронавирус, статистика
Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 10:12:18, Сегодня [Материал]
+1

в двух миллиардном Китае за прошлые сутки всего +11 человек и 0 умерших. А у нас жопа. Всем наплевать на вирус, от чиновников до жителей. Но скоро Украину обнесут колючей проволокой как рассадник заразы.
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 10:28:00, Сегодня [Материал]
-2

У нас сейчас сезонная вспышка вирусных инфекций. Каждое конец лета и начало осени такое. Причин много, в том числе понаехавшие с помоек (пардон, курортов) на черноморском побережье. Только в прошлом году была эпидемия ротавируса, а в целом ни кто ни когда особо не разбирался в тех возбудителях. Большинство на ногах переносило. Сейчас заболевших различной заразой много (в том числе возможно и семейством коронавирусов) и можно списывать на SARS-cov-2, а потом народ пугать. Так что свою статистику пусть они себе засунут известно куда. Достали уже.
andrey911
3 andrey (andrey911)   • 10:44:06, Сегодня [Материал]
-3

Ага, когда любой чих записывать, как корону, то можно любую статистику нарисовать
RaID
4 Сергій (RaID)   • 12:09:25, Сегодня [Материал]
0

Це ще занижена статистика, тому що у нас тестування ніяке. Це основна причина того що у нас не спад, а підйом. Інша причина - народ розслабив булки і пішов во всє тяжкіє. Мабуть цьому є дві основні причини - тотальна недовіра до уряду, друга більш менш адекватно перенесений початок пандемії, що всі вирішили що цього немає і неможе бути і не вірять... Але як кажуть вірусу все одно вірять у нього чи ні.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:30:20, Сегодня [Материал]
-1

Они решили сорвать выборы. Капец демократии. Да здравствует Анархия -мать порядка. ХИ-ХИ.
RaID
6 Сергій (RaID)   • 13:19:21, Сегодня [Материал]
0

Як добре що ви все розумієте і розкрили їх підступний план.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus