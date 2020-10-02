В Житомирской области зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

В Житомирской области за минувшие сутки, 1 октября, подтверждено 177 новых случаев заболевания COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Всего в области подтверждено 6 265 случаев коронавируса, 3619 человек выздоровели.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, на Житомирщине умерли 113 человек.
Председатель Житомирской ОГА записал видеообращение относительно ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
"За два месяца - с начала августа по конец сентября - количество заболевших в Житомирской области увеличилась более чем в 2 раза - с 1894 до более 6000. Загруженность коек в стационарах области за это время увеличилась в 3 раза.
Это уже давно не игрушки. Ведь эти цифры - не просто статистика. Речь идет о жизни людей. Сейчас 312 пациентов находятся в стационаре. Из них 70 больных нуждаются кислородной поддержке, а еще 12 подключены к аппаратам ИВЛ", - отметил Виталий Бунечко.