В Житомирской области зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

"За два месяца - с начала августа по конец сентября - количество заболевших в Житомирской области увеличилась более чем в 2 раза - с 1894 до более 6000. Загруженность коек в стационарах области за это время увеличилась в 3 раза.



Это уже давно не игрушки. Ведь эти цифры - не просто статистика. Речь идет о жизни людей. Сейчас 312 пациентов находятся в стационаре. Из них 70 больных нуждаются кислородной поддержке, а еще 12 подключены к аппаратам ИВЛ", - отметил Виталий Бунечко.