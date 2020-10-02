Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 02.10.2020    13:39:54
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 2 » 09:42:30

В Житомирской области зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

Сегодня, 09:51:30 655 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

 В Житомирской области за минувшие сутки, 1 октября, подтверждено 177 новых случаев заболевания COVID-19. Это новый рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Всего в области подтверждено 6 265 случаев коронавируса, 3619 человек выздоровели. 

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, на Житомирщине умерли 113 человек.



Председатель Житомирской ОГА записал видеообращение относительно ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
 

"За два месяца - с начала августа по конец сентября - количество заболевших в Житомирской области увеличилась более чем в 2 раза - с 1894 до более 6000. Загруженность коек в стационарах области за это время увеличилась в 3 раза.

Это уже давно не игрушки. Ведь эти цифры - не просто статистика. Речь идет о жизни людей. Сейчас 312 пациентов находятся в стационаре. Из них 70 больных нуждаются кислородной поддержке, а еще 12 подключены к аппаратам ИВЛ", - отметил Виталий Бунечко.

 
Тэги: коронавирус, Житомирская область, пандемия, рекорд
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:11:16, Сегодня [Материал]
-2

Мы уже все больны вашей пропагандой. Все одевают на лица провонявшиеся медмаски. Вчера смотрел дебаты Трампа и Байдена. Трамп утверждает что короновирус это больное сознание Байдена и демократов. Вот кому верить?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 11:24:17, Сегодня [Материал]
+2

Трамп вже сам хворий разом з дружиною. Вірити науці, а не дурням популістам.
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 12:53:07, Сегодня [Материал]
0

Сейчас обычная сезонная вспышка ОРВИ к которым относится SARS-Cov-2 как вирус из семейства коронавирусов, кои и вызывают простудные заболевания. Кроме них есть парагриппы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и много другое, где виды возбудителей исчисляются десятками. Так что на лицо обычная пропаганда и раздувание паники по политическим мотивам. Хуже всего в этой ситуации то что люсди с другими заболеваниями (часто с более опасными или заразными) не могут получить медпомощи, в то же время количество смертей от неоказанной медпомощи никто не считает.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus