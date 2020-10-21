Першочергові кроки розвитку Житомира Віктора Євдокимова

Майбутнє Житомира починається вже сьогодні. І яким воно буде — визначаємо ми з вами.
Ми втомились від комунальної невлаштованості, розбитих доріг, понівечених тротуарів, сміття та брудного повітря. Місто з багатою історією мало чим може привабити туристів, хоча має достатньо принад. Але вони занедбані та забуті. Громадський транспорт не витримує жодної критики. Перелік загальноміських недоліків можна продовжувати нескінченно. Список досягнень буде набагато коротший.
Ми всі зневірились і втомились очікувати позитивні зміни. То ж ідея взятись до справи особисто виникла не на порожньому місці.
Разом з командою фахівців політичної сили «Слуга Народу» Віктор Євдокимов розробив чіткі та логічні першочергові кроки до змін Житомира.
«Ми залучили до співпраці багатьох партнерів — це і громадські активісти, жителі Житомира, представники бізнесу, влади, освітяни, підприємці, науковці та експерти. Процес був досить тривалим та напруженим, — розповідає кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов. — Часом, було досить складно. Адже спільне бачення потрібно було напрацювати з абсолютно різними людьми, різного віку, освіти, статків. А ще зважайте на загальну недовіру до будь яких ініціатив. Але ми це зробили».
Розроблені командою однодумців на чолі з Віктором Євдокимовим першочергові кроки розвитку Житомира враховують всі необхідні складові успішного міста — соціальну, економічну та екологічну. І на кожному пункті розробки стрижнем планування була участь членів громади.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомира Віктора Євдокимова