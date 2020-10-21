Першочергові кроки розвитку Житомира Віктора Євдокимова

«Ми залучили до співпраці багатьох партнерів — це і громадські активісти, жителі Житомира, представники бізнесу, влади, освітяни, підприємці, науковці та експерти. Процес був досить тривалим та напруженим, — розповідає кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов. — Часом, було досить складно. Адже спільне бачення потрібно було напрацювати з абсолютно різними людьми, різного віку, освіти, статків. А ще зважайте на загальну недовіру до будь яких ініціатив. Але ми це зробили».