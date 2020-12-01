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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 1 » 10:45:45

Эпидемия коронавируса: ситуация в Житомирской области на 1 декабря

Вчера, 11:06:45 1554 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Эпидемия коронавируса: ситуация в Житомирской области на 1 декабря

 В Житомирской области за минувшие сутки, 30 ноября, подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусом, 57 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 30 100 случаев, из них выздоровели 19 429 человек (677 за минувшие сутки).

По состоянию на 1 декабря на Житомирщине 10 168 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 328 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 6 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 503 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 42,3% коек.
 

Статистика на 1 декабря

Тэги: коронавирус, статистика
Комментариев: 1
2257343
1 Оксана (2257343)   • 13:21:00, Вчера [Материал]
+3

ну и как мы можем незаболеть, если люди больные на COVID-19, ездат в поликлинику чтобы здать анализы.
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