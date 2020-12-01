Эпидемия коронавируса: ситуация в Житомирской области на 1 декабря

В Житомирской области за минувшие сутки, 30 ноября, подтверждено 189 новых случаев заболевания коронавирусом, 57 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
С начала года всего подтверждено в области 30 100 случаев, из них выздоровели 19 429 человек (677 за минувшие сутки).
По состоянию на 1 декабря на Житомирщине 10 168 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 3 328 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 6 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 503 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 42,3% коек.
Статистика на 1 декабря