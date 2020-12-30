В Житомирской области уменьшается количество больных COVID-19: официальная статистика

В течение недели в Житомирской области сократилось количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.
Так, 22 декабря было официально зарегистрировано 7 308 больных. Тогда как по состоянию на 30 декабря в области выявлено 6 447 активных больных COVID-19.
В течение суток на Житомирщине подтверждено 166 новых случаев, 563 человека выздоровели. Наибольшее количество больных до сих пор в Житомире - 2 395 человек.
От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 4 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 651 жителя Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,42% коек.
Статистика на 30 декабря
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