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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 30 » 13:42:19

В Житомирской области уменьшается количество больных COVID-19: официальная статистика

Вчера, 14:04:19 1099 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области уменьшается количество больных COVID-19: официальная статистика

 В течение недели в Житомирской области сократилось количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

Так, 22 декабря было официально зарегистрировано 7 308 больных. Тогда как по состоянию на 30 декабря в области выявлено 6 447 активных больных COVID-19.

В течение суток на Житомирщине подтверждено 166 новых случаев, 563 человека выздоровели. Наибольшее количество больных до сих пор в Житомире - 2 395 человек.

От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 4 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 651 жителя Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,42% коек.
 

Статистика на 30 декабря

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 4
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:43:53, Вчера [Материал]
+5

А если тестов не делать, тогда заболевших совсем не будет.
melan
2 melan (melan)   • 16:16:19, Вчера [Материал]
0

у нас нет поголовного тестирования. Тесты делают пациентам с подозрением на коронавирус, если меньше людей обращается за медицинской помощью то значит и меньше делают тестов. Соответственно и меньше больных
Дошло???
Marine
4 Руслана (Marine)   • 09:18:20, Сегодня [Материал]
0

На бесплатные тесты почти не направляют, даже если коронавирус. Хочешь тест - плати. Дошло?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:48:51, Сегодня [Материал]
0

да и без тестов уже довольно много переболело, это уже видят многие, просто наслушавшись историй от друзей-знакомых и т.д.
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