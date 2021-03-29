Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 29.03.2021    20:11:02
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 29 » 11:07:04

Улицы Житомира на выходных усиленно патрулировали правоохранители. ФОТО

Сегодня, 11:10:04 1167 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Улицы Житомира на выходных усиленно патрулировали правоохранители. ФОТО

 В субботу и воскресенье почти сотня полицейских и нацгвардейцев дополнительно вышли на патрулирование Житомира. Ожидаемый результат таких мер – снижение уличных правонарушений.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, правоохранители во время патрулирования напоминали житомирянам и гостям города о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. В общем пообщались с несколькими сотнями жителей областного центра и проверили более 120 заведений.
 

"Это уже систематические отработки областного и районного центров, которые имеют целью уменьшение количества преступлений и правонарушений. Каждые выходные мы увеличиваем количество нарядов благодаря привлечению дополнительных патрулей. Уже даже присутствие на улицах большего количества полицейских дисциплинирует граждан и имеет превентивный эффект, помогает поддержанию надлежащего уровня правопорядка и безопасности", – комментирует начальник ГУ Национальной полиции Житомирской области Юрий Олейник.


В большинстве случаев горожане сразу реагировали на замечания и прекращали правонарушения. Впрочем, в случае откровенного игнорирования требований карантина, правоохранители составляли соответствующие административные материалы. В результате зафиксировали 12 случаев нарушения правил карантина (ч. 1 и ч. 2 ст. 44-3 КУоАП), из них 4 – в заведениях торговли, общественного питания и развлечений.

Среди других нескольких десятков обнаруженных полицейскими правонарушений – публичное распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и тому подобное. Также полицейские реагировали на сообщения о домашнем насилии, в 7 случаях были составлены соответствующие административные материалы.















Фото: полиция
Тэги: патрулирование, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:36:55, Сегодня [Материал]

А навіщо міським патрульним "шмайсери", які луплять автоматичним вогнем?
google
2 Гугиль (google)   • 12:02:16, Сегодня [Материал]

шоб тебе в баняк настрочить :)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus