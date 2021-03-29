Улицы Житомира на выходных усиленно патрулировали правоохранители. ФОТО

"Это уже систематические отработки областного и районного центров, которые имеют целью уменьшение количества преступлений и правонарушений. Каждые выходные мы увеличиваем количество нарядов благодаря привлечению дополнительных патрулей. Уже даже присутствие на улицах большего количества полицейских дисциплинирует граждан и имеет превентивный эффект, помогает поддержанию надлежащего уровня правопорядка и безопасности", – комментирует начальник ГУ Национальной полиции Житомирской области Юрий Олейник.