Улицы Житомира на выходных усиленно патрулировали правоохранители. ФОТО

В субботу и воскресенье почти сотня полицейских и нацгвардейцев дополнительно вышли на патрулирование Житомира. Ожидаемый результат таких мер – снижение уличных правонарушений.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, правоохранители во время патрулирования напоминали житомирянам и гостям города о необходимости соблюдения карантинных мероприятий. В общем пообщались с несколькими сотнями жителей областного центра и проверили более 120 заведений.
"Это уже систематические отработки областного и районного центров, которые имеют целью уменьшение количества преступлений и правонарушений. Каждые выходные мы увеличиваем количество нарядов благодаря привлечению дополнительных патрулей. Уже даже присутствие на улицах большего количества полицейских дисциплинирует граждан и имеет превентивный эффект, помогает поддержанию надлежащего уровня правопорядка и безопасности", – комментирует начальник ГУ Национальной полиции Житомирской области Юрий Олейник.
В большинстве случаев горожане сразу реагировали на замечания и прекращали правонарушения. Впрочем, в случае откровенного игнорирования требований карантина, правоохранители составляли соответствующие административные материалы. В результате зафиксировали 12 случаев нарушения правил карантина (ч. 1 и ч. 2 ст. 44-3 КУоАП), из них 4 – в заведениях торговли, общественного питания и развлечений.
Среди других нескольких десятков обнаруженных полицейскими правонарушений – публичное распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и тому подобное. Также полицейские реагировали на сообщения о домашнем насилии, в 7 случаях были составлены соответствующие административные материалы.
Фото: полиция