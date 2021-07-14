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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 14 » 08:58:30

Раненного на Житомирщине ребенка на вертолете доставили в столичную больницу. ФОТО

Сегодня, 08:58:30 174 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Раненного на Житомирщине ребенка на вертолете доставили в столичную больницу. ФОТО

 9-летнего мальчика из Новограда-Волынского, который получил тяжелое огнестрельное ранение, доставили из Житомирской области в больницу Киева.

За его жизни теперь будут бороться медики детской специализированной больницы "Охматдет", сообщает пресс-служба полиции.

Мальчика транспортировали вертолетом специального авиационного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Экипаж спасателей принимал участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области, поэтому без задержек прибыл в Житомирский регион.







Фото: поліція
   

Что произошло


12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

Ребенка ранил 43-летний военнослужащий из Киева - знакомый отца, который приехал в гости накануне. Инцидент произошел во дворе дома. Вероятно, это случилось в результате неосторожного обращения с оружием.

По информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, военный был пьян.
 

"С большой вероятностью виновником этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения из табельного оружия выстрелил в ребенка", - говорится в сообщении.


Военного задержали, вскоре ему объявят о подозрении. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Тэги: ребенок, стрельба, больница
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