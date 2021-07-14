Раненного на Житомирщине ребенка на вертолете доставили в столичную больницу. ФОТО

9-летнего мальчика из Новограда-Волынского, который получил тяжелое огнестрельное ранение, доставили из Житомирской области в больницу Киева.
За его жизни теперь будут бороться медики детской специализированной больницы "Охматдет", сообщает пресс-служба полиции
.
Мальчика транспортировали вертолетом специального авиационного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Экипаж спасателей принимал участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области, поэтому без задержек прибыл в Житомирский регион.
Фото: поліція
Что произошло
12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика с предварительным диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины
. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение.
Ребенка ранил 43-летний военнослужащий из Киева - знакомый отца, который приехал в гости накануне. Инцидент произошел во дворе дома. Вероятно, это случилось в результате неосторожного обращения с оружием.
По информации заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко
, военный был пьян.
Военного задержали
"С большой вероятностью виновником этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения из табельного оружия выстрелил в ребенка", - говорится в сообщении.
, вскоре ему объявят о подозрении. Во время обыска в его автомобиле обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.