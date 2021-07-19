Завдяки депутату від «Нашого краю» у Чуднівській лікарні працює кисневий генератор

«Тоді у лікарні було 107 пацієнтів, з них на той момент майже 80 потребували кисню, їх привозили у балонах. В окремі дні ми використовували по 78 балонів», - каже медик. У Чуднівській районній лікарні працює команда фахових медиків, які щоденно рятують людські життя, цей медичний заклад входить в трійку кращих із найнижчими показниками смертності від ковід в Україні. Завдяки новому обладнанню кількість врятованих буде ще більшою.



"Долучився до життєвоважливої справи тому, що переконаний — найважливіше, це людське життя, бо без людей не буде і бізнесу. Важливо, що придбання кисневого генератора не тільки допоможе у лікуванні ковідних хворих, а й зекономить державні кошти", - зазначає меценат Ігор Ходак.