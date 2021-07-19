Завдяки депутату від «Нашого краю» у Чуднівській лікарні працює кисневий генератор

У Чуднівській районній лікарні у Житомирській області вже два місяці функціонує таке важливе в період пандемії обладнання, як кисневий генератор. Допомогу в його придбанні надав депутат Житомирської обласної ради від партії «Наш край» Ігор Ходак.
Вартість обладнання - 1 млн 160 тисяч гривень, величезні для Чуднівської громади гроші. Втім, завдяки меценатові Ходаку, який з власних коштів виділив 550 тисяч гривень, його придбання стало можливим. Решту коштів виділили з обласного бюджету. Новий генератор забезпечить киснем 50 ліжок, а це 88% ковідних пацієнтів.
Головний лікар лікарні Ігор Лукашенко із жахом згадує ситуацію, яка була в медзакладі у березні, коли генератора тут ще не було.
«Тоді у лікарні було 107 пацієнтів, з них на той момент майже 80 потребували кисню, їх привозили у балонах. В окремі дні ми використовували по 78 балонів», - каже медик. У Чуднівській районній лікарні працює команда фахових медиків, які щоденно рятують людські життя, цей медичний заклад входить в трійку кращих із найнижчими показниками смертності від ковід в Україні. Завдяки новому обладнанню кількість врятованих буде ще більшою.
"Долучився до життєвоважливої справи тому, що переконаний — найважливіше, це людське життя, бо без людей не буде і бізнесу. Важливо, що придбання кисневого генератора не тільки допоможе у лікуванні ковідних хворих, а й зекономить державні кошти", - зазначає меценат Ігор Ходак.
За його словами, кисневі генератори в лікарнях допомагають економити кошти, оскільки більше не треба витрачати гроші та завозити кисень в балонах. А зекономлені гроші можна використати на інші потреби лікарень.
У планах встановити аналогічний кисневий генератор у Романівській лікарні, наразі тривають підготовчі роботи.
Пресслужба політичної партії "Наш край"