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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 19 » 13:10:40

Завдяки депутату від «Нашого краю» у Чуднівській лікарні працює кисневий генератор   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 13:10:18 175 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завдяки депутату від «Нашого краю» у Чуднівській лікарні працює кисневий генератор

 У Чуднівській районній лікарні у Житомирській області вже два місяці функціонує таке важливе в період пандемії обладнання, як кисневий генератор. Допомогу в його придбанні надав депутат Житомирської обласної ради від партії «Наш край» Ігор Ходак.

Вартість обладнання - 1 млн 160 тисяч гривень, величезні для Чуднівської громади гроші. Втім, завдяки меценатові Ходаку, який з власних коштів виділив 550 тисяч гривень, його придбання стало можливим. Решту коштів виділили з обласного бюджету. Новий генератор забезпечить киснем 50 ліжок, а це 88% ковідних пацієнтів.

Головний лікар лікарні Ігор Лукашенко із жахом згадує ситуацію, яка була в медзакладі у березні, коли генератора тут ще не було.
 

«Тоді у лікарні було 107 пацієнтів, з них на той момент майже 80 потребували кисню, їх привозили у балонах. В окремі дні ми використовували по 78 балонів», - каже медик. У Чуднівській районній лікарні працює команда фахових медиків, які щоденно рятують людські життя, цей медичний заклад входить в трійку кращих із найнижчими показниками смертності від ковід в Україні. Завдяки новому обладнанню кількість врятованих буде ще більшою.

"Долучився до життєвоважливої справи тому, що переконаний —  найважливіше, це людське життя, бо без людей не буде і бізнесу. Важливо, що придбання кисневого генератора не тільки допоможе у лікуванні ковідних хворих, а й зекономить державні кошти", - зазначає меценат Ігор Ходак.


За його словами, кисневі генератори в лікарнях допомагають економити кошти, оскільки більше не треба витрачати гроші та завозити кисень в балонах. А зекономлені гроші можна використати на інші потреби лікарень.

У планах встановити аналогічний кисневий генератор у Романівській лікарні, наразі тривають підготовчі роботи.

Пресслужба політичної партії "Наш край"
 
Тэги: Наш край
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