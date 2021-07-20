Завдяки «Нашому краю» на Малинщині відремонтували подвір'я  і провели освітлення

За ініціативи депутатів від політичної партії «Наш край» у Малині ремонтують подвір'я багатоповерхових будинків, а в старостинських округах Малинської громади встановлюють вуличне освітлення.
Зусиллями міського голови Олександра Ситайла і зусиллями депутатів міськради від "Нашого краю" у Малині розпочали асфальтування прибудинкових територій та дворів багатоповерхівок. Саме це, серед іншого, обіцяли представники політсили перед виборами. Зокрема депутат Сергій Карпенко особисто контролював якість виконання робіт на своєму виборчому окрузі. Як наголосив депутат, якісні дороги – це перш за все безпека.
Завдяки зусиллям депутатки Тетяни Дорощук територія біля будинку на вулиці Приходька, 63 тепер теж має якісне асфальтне покриття. «Люди – це наше багатство, і вони мають жити у комфортному місті, а ми в свою чергу, як депутати, прикладемо максимум зусиль, аби зробити наше місто кращим», - наголосила Тетяна Дорощук.
А от в старостинських округах Малинської територіальної громади депутати взялися за вуличне освітлення сіл. Так, в Устинівському старостинському окрузі депутат Малинської міської ради від партії «Наш край» В'ячеслав Кашиця виділив на ці потреби депутатські кошти.
Жителі сіл Соснівка та Елівка вдячні депутату Малинської міської ради від партії «Наш край» Дмитру Дмитренку за внесені депутатські кошти на освітлення вулиць у їхніх селах. Тепер у планах представників партії під’єднати села Малинської громади до мережі Інтернет.
Пресслужба політичної партії "Наш край"