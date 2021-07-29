Президент во время визита на Житомирщину представил новых руководителей Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил спецопераций главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генерального штаба Сергея Шаптала и заместителя начальника Генштаба Евгения Мойсюка.
Новых руководителей в украинской армии глава государства представил во время участия в мероприятиях по случаю Дня ССО на Житомирщине
, сообщает Укринформ
.
"В вашем присутствии я хочу отдельно поздравить с назначением и представить вам новых важных командиров в нашем войске. Это - главнокомандующий ВСУ генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что соответствующие указы о кадровых изменениях в руководстве войска уже подписаны.
"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное - что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", - подчеркнул Президент.
В то же время глава государства поблагодарил предыдущее руководство Генштаба и выразил уверенность, что новоназначенный глава "будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с Министерством обороны Украины создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников".
Как сообщал, 27 июля Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерия Залужного
, предварительно уволил с этой должности Руслана Хомчака.