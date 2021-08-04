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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 4 » 12:35:48

Пожарные второй день тушат свалку в Черняхове. ФОТО

Сегодня, 12:35:48 330 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожарные второй день тушат свалку в Черняхове. ФОТО

 Вечером 3 августа во пгт Черняхов Житомирского района на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

Мусор горит отдельными очагами на площади около 2,5 га. Высота насыпи до 2 метров.
 

"На тушение пожара привлечено 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области и 25 человек личного состава, также 4 трактора от Черняховской громады (МТЗ-80 и 3 трактора с бочками для подвоза воды)", - сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

 

Фото: ГСЧС


В 21:25 пожар локализован. По состоянию на утро 4 августа оставалось горение отдельными очагами на площади около 1 га.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются специалистами.
Тэги: свалка, мусор, спасатели, пожар
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